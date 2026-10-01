Ambasadorul Rusiei, convocat de Republica Moldova după încălcarea spațiului aerian de trei drone

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către trei drone, miercuri, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

„Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău este convocat astăzi, 1 octombrie, la MAE”, a transmis ministerul.

Potrivit reprezentanților instituției, aceste încălcări amenință direct securitatea cetățenilor Republicii Moldova.

MAE cere Federației Ruse să oprească imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiuni care pun în pericol Republica Moldova.

Cel mai grav incident cu drone s-a produs miercuri seara, lângă localitatea Brănești, unde o dronă de tip „Geran”, cu motor turboreactiv, a lovit copacii și a explodat în imediata apropiere a unei șosele.

Fragmentele aparatului au fost găsite pe o rază de circa 120 de metri. Circulația rutieră a fost sistată temporar, iar spațiul aerian din zona Centru a fost închis.