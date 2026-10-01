„Putem să-l prindem?” Fratele lui Viktor Orbán a încercat să oprească în Austria un transport ucrainean de bani și aur

Potrivit unei investigații publicate joi de 444.hu, Áron Orbán, fratele mai mic al fostului premier ungar Viktor Orbán, a contactat pe 26 martie un om de afaceri maghiar stabilit la Graz, pe numele său Csongor Lászlóvári-Thoma, cu care nu mai vorbise de câțiva ani. Acesta fusese implicat în politica austriacă și candidase în 2021 la alegerile locale din Graz, pe lista formațiunii de centru-dreapta Partidul Popular Austriac (ÖVP), fără să obțină însă un mandat.

Din mesajele analizate în cadrul investigației reiese că Áron Orbán l-a întrebat mai întâi câtă influență mai are în Austria. Ulterior, i-ar fi spus că un transport ucrainean de bani și aur urma să treacă prin Austria și l-ar fi întrebat: „Putem să-l prindem?”.

Omul de afaceri a înțeles că era vorba despre un transport de valori și a cerut explicații. Áron Orbán ar fi precizat explicit că se referea la un alt transport decât cel interceptat anterior în Ungaria.

Un transport de 75 de milioane de euro fusese deja oprit în Ungaria

Discuția a avut loc la aproximativ trei săptămâni după incidentul care provocase controverse în Ungaria, Austria și Ucraina.

Pe 5 martie, autoritățile ungare au oprit două vehicule care transportau din Viena, prin Ungaria, către Ucraina numerar și aur în valoare totală de aproximativ 27 de miliarde de forinți, echivalentul a circa 75 de milioane de euro.

Șapte cetățeni ucraineni care însoțeau transportul au fost reținuți, iar ulterior autoritățile ungare i-au obligat să părăsească țara. Inițial, Ungaria a deschis o anchetă pentru suspiciuni de spălare de bani.

După aproximativ două luni, bunurile au fost restituite băncii ucrainene căreia îi aparțineau, iar autoritatea fiscală și vamală din Ungaria a închis ancheta, neexistând dovezi privind săvârșirea unei infracțiuni.

Cazul a generat însă o anchetă mai amplă privind modul în care s-a desfășurat operațiunea. Fostul șef al Centrului pentru Combaterea Terorismului, János Hajdu, a fost audiat de Parchetul de Investigații din Budapesta în calitate de suspect, fiind cercetat pentru șapte fapte de privare ilegală de libertate în cazul celor șapte cetățeni ucraineni reținuți în timpul operațiunii.

Mesajele au ajuns la serviciile de informații austriece

Omul de afaceri ungar stabilit în Austria nu a acceptat solicitarea. El i-a explicat fratelui lui Orbán că autoritățile austriece pot interveni doar dacă există motive de suspiciune și l-a sfătuit să depună o sesizare oficială dacă deține informații privind o posibilă faptă ilegală.

Ulterior, acesta a prezentat mesajele avocatului care îi reprezenta pe transportatorii ucraineni și, potrivit relatării sale, a informat serviciile austriece și Partidul Popular Austriac. El a precizat că a făcut acest lucru deoarece se temea că altcineva ar putea da curs solicitării.

Numărul de telefon de la care au fost trimise mesajele a fost verificat de sursa citată, care a confirmat că acesta îi aparține lui Áron Orbán.