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Patru români, suspectați de omor și profanare de cadavre în Danemarca

Patru cetățeni români sunt suspectați de comiterea unor infracțiuni de omor și profanare de cadavre în Danemarca, împotriva unui alt cetățean român. Cei patru au fost arestați preventiv în vederea extrădării către statul danez.
Patru români, suspectați de omor și profanare de cadavre în Danemarca
Polițiști danezi în timpul unei intervenții pe apă/sursa foto: X
Maria Miron
01 oct. 2026, 13:22, Știri externe
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Patru români sunt cercetați într-un caz de omor petrecut în Danemarca, victima fiind tot un cetățean român. Suspecții se află în arest preventiv și urmează să fie extrădați în Danemarca pentru continuarea cercetărilor.

Ucis și aruncat într-un râu

Cei patru sunt suspectați că, la 24 august 2026, ar fi ucis un bărbat român pe teritoriul Danemarcei. Corpul victimei, legat de o baterie auto, ar fi fost apoi aruncat într-un râu.

Autoritățile judiciare daneze au cerut sprijinul autorităților române în anchetă. La solicitarea acestora, în ultimele două săptămâni din septembrie, un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău a făcut percheziții, audieri și a strâns probe în România, în colaborare cu anchetatorii danezi, a transmis joi instituția.

Percheziții și audieri în România

În cadrul procedurilor au fost efectuate examinări fizice, au fost ridicate înscrisuri relevante și au fost făcute trei percheziții domiciliare.

De asemenea, au fost audiați mai mulți martori, precum și cei doi suspecți care locuiesc în județul Buzău. Potrivit Parchetului, au fost obținute probe considerate importante pentru stabilirea situației de fapt.

„În urma acestor activități au fost obținute probe importante pentru stabilirea situației de fapt”, au transmis reprezentanții Parchetului.

Cei doi suspecți din județul Buzău urmează să fie predați autorităților judiciare din Danemarca pentru finalizarea cercetărilor.

Ancheta a beneficiat de sprijinul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Buzău și al Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR.

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