Netanyahu susține că a avertizat Marea Britanie despre un posibil atac terorist înainte de incidentul de la Baza Fairford

Acuzațiile lui Netanyahu la adresa Londrei

Benjamin Netanyahu a susținut că a alertat Marea Britanie încă din 8 septembrie cu privire la un atac terorist în care ar putea fi implicat Teheranul. Acesta a criticat și sancțiunile impuse coloniilor din Cisiordania ocupată, acuzând că au fost efectul valului de propagandă anti Israel.

„Este atât de absurdă situația de acolo cu efectele propagandei anti israeliene. Am transmis britanicilor informații care indicau faptul că urma să aibă loc un atac, un atac orchestrat de Iran. Iar aproape chiar a doua zi, aceștia ne-au impus sancțiuni”, a declarat Netanyahu, potrivit AFP.

Arestări și suspiciuni de terorism la baza Fairford

Incidentul a avut loc duminică în apropierea bazei aeriene Fairford, utilizată de armata americană în cadrul operațiunilor sale militare împotriva Iranului. Cinci cetățeni britanici, cu vârste între 23 și 25 de ani, au fost arestați în legătură cu cazul.

Cei cinci bărbați au fost suspectați inițial de încălcarea legislației privind explozibilii și de pregătirea unui act terorist. Aceștia au fost eliberați luni pe cauțiune, în timp ce ancheta continuă.

Miercuri, premierul britanic Andy Burnham a declarat că există „indicii puternice” privind implicarea Iranului în incident. Teheranul a respins categoric orice legătură cu cazul.

Ruptură diplomatică

Relațiile dintre Londra și Ierusalim s-au răcit în ultima perioadă, întrucât guvernul britanic a impus sancțiuni care vizează companiile și persoanele care furnizează servicii pentru coloniile israeliene din Cisiordania, inclusiv în domeniul construcțiilor și al finanțării, din cauza proiectului E1, o extindere controversată a coloniilor israeliene care ar izola Ierusalimul de Est de Cisiordania.

Răspunsul autorităților de la Ierusalim a fost prompt și sever, Israelul dispunând închiderea consulatului general britanic.