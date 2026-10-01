Netanyahu, reacție după tentativa de prăbușire a unui avion Flydubai: Vom ajunge la „rădăcina” incidentului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că Israelul va încerca să afle cine s-a aflat la originea tentativei de a prăbuși un avion Flydubai care se îndrepta spre Israel.

Netanyahu a afirmat că Israelul va ajunge la „rădăcina” persoanei care a încercat să provoace incidentul și a precizat că autoritățile israeliene vor participa, „posibil”, la ancheta privind tentativa eșuată.

Incidentul a vizat un zbor Flydubai cu destinația Israel, iar tentativa de a provoca prăbușirea aeronavei a fost dejucată. Declarațiile premierului israelian sugerează că autoritățile de la Tel Aviv urmăresc îndeaproape investigația și iau în calcul implicarea directă în stabilirea circumstanțelor incidentului.

Ancheta urmează să stabilească modul în care a fost posibilă tentativa și responsabilitatea persoanei implicate. Declarațiile lui Netanyahu nu oferă, deocamdată, detalii suplimentare despre identitatea copilotului sau despre motivele acestuia.