Prima pagină » Știri externe » Netanyahu, reacție după tentativa de prăbușire a unui avion Flydubai: Vom ajunge la „rădăcina” incidentului

Netanyahu, reacție după tentativa de prăbușire a unui avion Flydubai: Vom ajunge la „rădăcina” incidentului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că Israelul va încerca să afle cine s-a aflat în spatele tentativei eșuate de a prăbuși un avion Flydubai cu destinația Israel și a precizat că autoritățile israeliene ar putea participa la anchetă.
Netanyahu, reacție după tentativa de prăbușire a unui avion Flydubai: Vom ajunge la „rădăcina” incidentului
Benjamin Netanyahu/sursa foto: DPA Images/Marek Ladzinski via Hepta
Andrei Rachieru
01 oct. 2026, 06:37, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că Israelul va încerca să afle cine s-a aflat la originea tentativei de a prăbuși un avion Flydubai care se îndrepta spre Israel.

Netanyahu a afirmat că Israelul va ajunge la „rădăcina” persoanei care a încercat să provoace incidentul și a precizat că autoritățile israeliene vor participa, „posibil”, la ancheta privind tentativa eșuată.

Incidentul a vizat un zbor Flydubai cu destinația Israel, iar tentativa de a provoca prăbușirea aeronavei a fost dejucată. Declarațiile premierului israelian sugerează că autoritățile de la Tel Aviv urmăresc îndeaproape investigația și iau în calcul implicarea directă în stabilirea circumstanțelor incidentului.

Ancheta urmează să stabilească modul în care a fost posibilă tentativa și responsabilitatea persoanei implicate. Declarațiile lui Netanyahu nu oferă, deocamdată, detalii suplimentare despre identitatea copilotului sau despre motivele acestuia.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Diagnostic teribil: „Românii s-au înrăit de tot! Pe vremea lui Ceașcă, erau oameni extraordinari, paroliști, sufletiști! Dar știți ce văd acum?”
GSP.ro
SURSE | Vicepreședintele USR Dâmbovița Alexandru Munteanu a fost reținut de DIICOT în dosarul încălcării embargoului impus Belarusului de către UE
Gandul
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Cancan
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
De ce mulți români pun folie cu bule pe geamuri când vine frigul. Poate ajuta la păstrarea căldurii?
CSID
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Promotor