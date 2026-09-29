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Un bombardier rusesc Tu-95MS cu capacitate nucleară s-a prăbușit și a luat foc. Cel puțin șase morți

Un bombardier strategic Tu-95MS, capabil să transporte arme nucleare, s-a prăbușit în flăcări, marți, în Extremul Orient al Rusiei. Cel puțin șase membri ai echipajului au murit, iar alte persoane ar fi fost transportate la spital.
Un bombardier rusesc Tu-95MS cu capacitate nucleară s-a prăbușit și a luat foc. Cel puțin șase morți
Sursa foto: X @RafaMorgan64
Alexandra-Valentina Dumitru
29 sept. 2026, 16:52, Știri externe
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