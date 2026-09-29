Un bombardier rusesc Tu-95MS cu capacitate nucleară s-a prăbușit și a luat foc. Cel puțin șase morți

Primele informații au indicat că „doi supraviețuitori” au fost transportați de urgență la spital, potrivit Mirror.

Avionul implicat în accident era un bombardier Tu-95MS, capabil să transporte rachete nucleare rusești.

Inițial, unele informații au susținut că era vorba despre un Tu-154, însă Ministerul rus al Apărării a confirmat ulterior că aeronava era un Tu-95MS.

Avioanele Tu-95MS sunt folosite în mod regulat pentru lansarea unor atacuri devastatoare cu rachete convenționale, care au provocat numeroase victime și distrugeri de amploare în Ucraina.

Imaginile de la locul accidentului arată o uriașă minge de foc, cu epava avionului militar luminată de flăcări.

Footage shows the burning crashsite of the Russian Tu-95MS strategic bomber near Krasnoyanovo, Amur Oblast, not long after the crash. https://t.co/rUl5F1aAjk pic.twitter.com/XzcRyxOzxP

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 29, 2026