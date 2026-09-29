Directorul Turnului Eiffel și-a anunțat demisia după ce personalul feminin a fost exclus în timpul unei vizite a unui grup hindus

Patrick Branco Ruivo, directorul SETE, compania care administrează Turnul Eiffel , și-a anunțat angajații marți, că va pleca până la sfârșitul anului, potrivit Le Figaro. Acest anunț vine la câteva zile după descoperirea unor condiții speciale impuse unui grup de hinduși, în timpul cărora membrii personalului de sex feminin au fost excluși.

„În niciun moment nu am dat instrucțiuni de a exclude sau înlocui femeile din calea acestei delegații”, s-a apărat Patrick Branco Ruivo în fața angajaților. „Cu toate acestea, femeile au fost într-adevăr marginalizate”, a recunoscut el.

Mișcarea spirituală hindusă care a beneficiat de o vizită la Turnul Eiffel la începutul lunii, în timpul căreia personalul feminin al monumentului a fost exclus, declanșând o grevă de o zi, și-a cerut scuze după incident „Din câte știm, nimănui nu i s-a refuzat niciodată accesul la Turnul Eiffel”, a scris Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) din Paris pe X.

Rugate să se retragă în timpul vizitei la Turnul Eiffel

Angajatele de la Turnul Eiffel ar fi fost rugate să se retragă din câmpul vizual în timpul unei vizite private a unei delegații religioase hinduse, incident care a provocat nemulțumiri în rândul personalului și declanșarea unei investigații de către autoritățile din Paris.

Reprezentanții grupului se aflau în Franța pentru festivități legate de inaugurarea unui templu hindus în suburbia Parisului.

Potrivit reprezentantei sindicale Diane Davoine, femeile îndepărtate de la Turnul Eiffel au fost rugate să părăsească temporar posturile de lucru, iar angajați bărbați ar fi fost puși în locul lor pe durata trecerii delegației.