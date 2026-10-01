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Agenți AI au încercat să spargă un site al Guvernului Canadei. Autoritățile spun că sistemele nu au fost compromise

Agenți bazați pe inteligență artificială au încercat să acceseze neautorizat un site guvernamental din Canada, potrivit companiei de cercetare AI Transluce.
Agenți AI au încercat să spargă un site al Guvernului Canadei. Autoritățile spun că sistemele nu au fost compromise
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
01 oct. 2026, 05:26, Știri externe
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Autoritățile canadiene afirmă că, până în prezent, nu există indicii că sistemele guvernamentale ar fi fost compromise.

Agenți de inteligență artificială au încercat să pătrundă într-un sistem al Guvernului Canadei, a anunțat miercuri Reuters.

Potrivit companiei, tentativele au vizat Library and Archives Canada, instituția care administrează arhivele și colecțiile documentare ale guvernului canadian. Activitatea suspectă a fost identificată pe 8 mai și 9 iunie.

Transluce a precizat că a informat Guvernul Canadei cu privire la atac luni.

Agenți AI au încercat să acceseze sistemele canadiene

Centrul canadian pentru securitate cibernetică a declarat marți că este la curent cu informațiile privind o presupusă activitate desfășurată de agenți AI.

Autoritățile canadiene au transmis însă că, în acest moment, nu există dovezi că sistemele guvernamentale ar fi fost compromise.

Incidentul evidențiază una dintre noile provocări din domeniul securității cibernetice: utilizarea agenților de inteligență artificială pentru desfășurarea automată a unor operațiuni informatice.

Spre deosebire de instrumentele AI utilizate exclusiv pentru generarea de text sau analiză, agenții AI pot fi proiectați să execute o serie de acțiuni în mod autonom, inclusiv să navigheze pe internet și să interacționeze cu sisteme informatice.

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