Estonia închide poarta cerealelor rusești. „Nu vom ajuta la finanțarea războiului”

Ministrul eston de Externe, Margus Tsahkna, a anunțat joi că avertismentul transmis în septembrie operatorilor de transport de marfă să nu planifice transportul cerealelor rusești prin Estonia a fost transformat acum în lege.

„Astăzi, Estonia a interzis tranzitul cerealelor rusești și belaruse pe teritoriul nostru. Rusia atacă porturile ucrainene, blochează exporturile de cereale ale Ucrainei și apoi caută noi rute pentru propriile cereale. Estonia nu îi va oferi una”, a scris Margus Tsahkna pe X.

Măsura adoptată de Tallinn este preventivă și urmărește să împiedice redirecționarea transporturilor către porturile estoniene. Până acum, Rusia și Belarus nu au folosit Estonia ca rută pentru exporturile de cereale.

Țările baltice vor să blocheze tranzitul cerealelor rusești

Rusia caută noi rute pentru exporturile sale de cereale, iar tranzitul prin Letonia a crescut puternic în ultimele luni. Șeful diplomației estone a amintit că Tallinnul avertizase încă din septembrie că Estonia nu va permite ca teritoriul și porturile sale să fie folosite pentru tranzitul cerealelor rusești.

„Am transformat acel avertisment în lege. Împreună cu Letonia și Lituania, lucrăm pentru a ne asigura că porturile baltice nu devin o rută de tranzit pentru Rusia”, a transmis ministrul.

„Nu vom ajuta la finanțarea războiului”

Pentru a limita importurile acestora pe piața europeană, Uniunea Europeană a introdus în 2024 taxe vamale pentru produsele cerealiere provenite din Rusia și Belarus. Măsurile europene nu împiedică însă complet tranzitul cerealelor prin teritoriul UE către țări terțe.

Interdicția estonă are în vedere cerealele provenite din Rusia și Belarus și va împiedica transportarea lor prin teritoriul Estoniei.

„Rusia nu poate purta un război de agresiune și să se aștepte ca noi să o ajutăm să își mențină comerțul. Nu vom ajuta la finanțarea războiului său și nici nu vom face ca agresiunea sa să fie mai ușor de susținut”, a transmis ministrul eston de externe.