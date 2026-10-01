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Planul de redresare lansat după COVID-19 ajunge la final. Ce au făcut statele membre UE

Toate statele membre ale UE au transmis Comisiei Europene, până la termenul-limită de 30 septembrie 2026, cererile finale de plată în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR).
Planul de redresare lansat după COVID-19 ajunge la final. Ce au făcut statele membre UE
Sursa foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
01 oct. 2026, 14:39, Știri externe
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Perioada de implementare s-a încheiat în august

Cererile finale vin după încheierea perioadei de punere în aplicare a MRR, la 31 august 2026. Până la această dată, statele membre trebuiau să finalizeze toate jaloanele și țintele prevăzute în planurile lor naționale de redresare și reziliență, a transmis Comisia Europeană.

Toate cererile depuse de la începutul MRR acoperă în prezent întreaga sumă de 360 de miliarde de euro sub formă de granturi și 213 miliarde de euro sub formă de împrumuturi corespunzătoare alocării din MRR.

Mecanismul de redresare și reziliență este elementul central al instrumentului NextGenerationEU și a sprijinit, timp de cinci ani, reforme și investiții realizate de statele membre ca răspuns la efectele pandemiei de COVID-19 și la provocările economice și energetice.

Prin intermediul MRR, statele membre au susținut activitatea economică, au contribuit la menținerea șomajului la niveluri scăzute și au accelerat investițiile în energia din surse regenerabile, eficiența energetică și tehnologiile curate.

Ursula von der Leyen: Am ales solidaritatea

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că depunerea cererilor finale reprezintă rezultatul celor cinci ani de reforme și investiții susținute prin NextGenerationEU.

„Am creat NextGenerationEU într-un moment definitoriu pentru Uniunea noastră. Într-un moment de mare incertitudine, am ales solidaritatea și, astfel, am modelat un viitor mai puternic și mai independent. Astăzi, când sunt depuse cererile de plată finale, vedem dovada tangibilă a ceea ce poate realiza Europa atunci când acționează împreună – cu ambiție și unitate. Aceasta este Europa care aduce rezultate pentru ziua de astăzi și investește în ziua de mâine”, a declarat Ursula von der Leyen.

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