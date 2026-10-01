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Noi sancțiuni britanice împotriva Rusiei. Pe listă: nave, propagandiști și torționari

Londra a anunțat joi un nou pachet de 31 de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează nave implicate în „flota fantomă”, rețele de dezinformare ale Kremlinului și persoane acuzate de încălcarea drepturilor omului în Ucraina.
Noi sancțiuni britanice împotriva Rusiei. Pe listă: nave, propagandiști și torționari
Petrolier din flota fantomă a Rusiei/sursa foto: Damien Meyer/AFP/DPA Images via Hepta
Maria Miron
01 oct. 2026, 16:42, Știri externe
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Marea Britanie a anunțat 31 de noi sancțiuni împotriva Rusiei, măsurile urmărind limitarea surselor de finanțare a războiului. Londra își intensifică astfel presiunea economică asupra Moscovei înaintea sezonului de iarnă.

Potrivit Ministerului britanic de Externe, noul pachet include sancțiuni împotriva unor persoane implicate în detenția arbitrară, torturarea și relele tratamente aplicate civililor ucraineni, precum și împotriva unor persoane acuzate de îndoctrinarea și militarizarea copiilor ucraineni.

Sancțiuni pentru îndoctrinarea copiilor ucraineni

Potrivit guvernului britanic, șapte persoane sunt sancționate pentru rolul lor în programele de îndoctrinare și militarizare a copiilor ucraineni, inclusiv a celor deportați de autoritățile ruse.

Autoritățile britanice estimează că aproximativ 6.000 de copii ucraineni au fost transferați forțat într-o rețea de tabere prezentate drept centre de „reeducare”. Alte milioane de copii ucraineni din teritoriile ocupate de Rusia sunt expuși programelor de propagandă ale Kremlinului.

Aceste programe includ instruire pentru folosirea armelor și operarea dronelor, iar Londra susține că scopul este îndepărtarea copiilor de identitatea lor ucraineană.

Nave din „flota fantomă”, sancționate

Pachetul britanic vizează și mai multe nave despre care Londra spune că au fost achiziționate pentru a ajuta Rusia să evite sancțiunile și să își mențină veniturile din exporturile de gaze.

Unele dintre navele vizate au intrat în serviciu chiar în iulie 2026. Marea Britanie susține că Rusia încearcă să construiască o nouă „flotă fantomă”, formată din nave folosite pentru a ocoli restricțiile occidentale.

Potrivit guvernului britanic, Londra a sancționat până acum aproape 600 de petroliere folosite pentru eludarea sancțiunilor occidentale și finanțarea războiului.

Propagandiști ai Kremlinului, pe lista Londrei

Noile sancțiuni vizează și șapte persoane implicate, potrivit guvernului britanic, în răspândirea dezinformării favorabile Kremlinului. Printre acestea se află patru cetățeni din Georgia.

Londra acuză Rusia că folosește rețele de conturi automate („boți”) și conturi false pentru a răspândi dezinformare și pentru a influența procese democratice.

Ministrul britanic pentru Europa, Lord Wood of Anfield, a declarat că Londra vizează atât veniturile care susțin agresiunea Rusiei, cât și persoanele acuzate de comiterea unor crime împotriva civililor ucraineni.

„Nu vom ezita în sprijinul nostru pentru Ucraina”, a transmis oficialul britanic.

Noile măsuri au fost anunțate după alegerile organizate de Rusia în teritoriile ucrainene ocupate, scrutinuri pe care Marea Britanie le consideră ilegitime. Londra susține că sancțiunile urmăresc să limiteze veniturile care finanțează războiul și să tragă la răspundere persoanele implicate în acțiunile Rusiei împotriva Ucrainei.

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