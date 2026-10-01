AUR cere intervenția urgentă a Guvernului: TollRo nu funcționează! Asta contează, nu bătăliile pentru putere!

AUR cere intervenția de urgență a Guvernului și suspendarea aplicării TollRo pentru un an, cu menținerea sistemului anterior până când noua platformă este testată, recepționată și funcționează fără probleme.

TollRo a intrat în vigoare în ciuda problemelor tehnice semnalate în perioada de testare, iar transportatorii au amenințat că vor protesta în stradă. Situația este cu atât mai gravă cu cât propriile instituții ale statului avertizaseră asupra problemei. CNAIR a cerut încă din 7 septembrie amânarea TollRo până la 1 aprilie 2027, explicând că platforma nu era pregătită. Pilotarea publică a început abia pe 16 septembrie și trebuia să dureze minimum patru săptămâni, ceea ce înseamnă că sistemul a devenit obligatoriu înainte chiar de încheierea perioadei minime de testare. Cu toate acestea, statul a decis să meargă înainte.

Trebuie să își creeze din nou conturile

Mai absurd este că operatorii care au participat la pilotare au aflat că datele introduse acolo nu sunt migrate în versiunea finală. De astăzi trebuie să își creeze din nou conturile, să introducă din nou firmele și să reînregistreze vehiculele și remorcile. În același timp, transportatorii reclamă probleme tehnice, tarife diferite pentru aceleași trasee și dificultăți de utilizare a aplicației. Statul nu poate lansa un sistem netestat corespunzător, să îl facă obligatoriu peste noapte și apoi să îi transforme pe transportatori în cobaii propriei incompetențe.

Și să nu uităm de unde a pornit această obligație. TollRo nu a apărut ieri. Taxarea transportatorilor în funcție de kilometrii parcurși a fost asumată de România prin PNRR-ul negociat în 2021, în perioada în care Cristian Ghinea și USR conduceau Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Acum, Guvernul Bolojan îi sacrifică pe transportatori pentru a salva aproximativ 600 de milioane de euro din PNRR. În loc să recunoască faptul că sistemul nu este pregătit și să îl amâne până când poate funcționa în condiții normale, preferă să transfere riscul și costurile propriilor întârzieri asupra transportatorilor români.

Aceasta este România lucrului prost făcut: TollRo – noua taxă de drum, asumată prin PNRR, pusă în aplicare în mandatul Guvernului Bolojan, deși sistemul dă erori grave.

AUR cere un lucru normal: suspendați aplicarea pentru un an, păstrați actualul sistem, rezolvați problemele și abia apoi introduceți un nou sistem de taxare. Nu sacrificați transportatorii români pentru a acoperi eșecurile și întârzierile Guvernului!