Federația F.P.I.A.R se extinde și la Milano prin MCM Avvocati

Federația Patronală a Industriașilor și Antreprenorilor din România (F.P.I.A.R. – fpiar.ro) anunță semnarea unui acord de colaborare cu cabinetul de avocatură MCM Avvocati din Milano. Mulțumită acestui acord, MCM Avvocati va deveni punctul de referință al F.P.I.A.R. pentru nordul Italiei. Cabinetul își are sediul în istoricul Palazzo Venegoni, situat pe via Cosimo del Fante 16 din Milano. Acordul a fost semnat de președintele F.P.I.A.R. – Giulio Bertola și de avocatul Fabio Cesare din cadrul MCM Avvocati. La semnare au fost prezenți și avocații Lorenzo Mosso și Roberto Mangione, precum și delegația din România, alcătuită din vicepreședintele F.P.I.A.R., Andrea Allocco, și din Pio Cesare, consilier de Președinție cu delegare pentru Relații Externe.

Scopul colaborării este acela de a oferi companiilor un punct de referință în Italia de unde să poată iniția și dezvolta proiecte economice în Europa de Est. Companiile își vor putea prezenta obiectivele, identifica sectoarele de interes și discuta condițiile necesare pentru a intra pe o piață nouă sau pentru a-și extinde o prezență deja existentă.

În ceea ce privește piața românească, F.P.I.A.R. se va putea baza pe relațiile operative solide dezvoltate în cadrul Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR), una dintre cele mai autorizate organizații din țară. Această colaborare pune la dispoziția companiilor italiene un sistem de relații între instituțiile și mediul de afaceri românesc, care se conturează drept unul dintre cele mai evoluate instrumente de colaborare între Italia și România. Confederația CAIR, condusă de președintele Cristian Erbașu, îl numără printre vicepreședinții săi și pe Giulio Bertola, președintele F.P.I.A.R.

Acordul de colaborare de la Milano va oferi, de asemenea, antreprenorilor și investitorilor români un punct de referință pentru dezvoltarea de proiecte în Italia. F.P.I.A.R. îi va putea însoți în identificarea oportunităților și a partenerilor, în relația cu interlocutorii locali și în evaluarea pașilor necesari pentru realizarea investiției. Legătura cu MCM Avvocati va permite, în plus, abordarea aspectelor juridice ale operațiunilor cu sprijinul unor profesioniști prezenți pe teritoriu, facilitând trecerea de la interesul inițial la un proiect concret.

Un avantaj suplimentar pentru companii va fi reprezentat de accesul la o analiză economică constantă și credibilă a piețelor, cu o atenție deosebită acordată axei România – Polonia – Ucraina – Republica Moldova. Aceste informații vor ajuta companiile să identifice noi oportunități și să evalueze riscurile înainte de a întreprinde orice investiție, ținând cont și de consecințele conflictului ruso-ucrainean.