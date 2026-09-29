Simplio3D lansează noua generație a platformei pentru configuratoare 3D

Simplio3D, platforma dezvoltată de compania românească Digital Artflow, lansează o nouă generație pentru crearea și administrarea configuratoarelor 3D de produse. Noua versiune reunește în editor modelele, opțiunile de personalizare, regulile condiționale, prețurile și formularele. Companiile pot construi și actualiza mai multe etape ale proiectului din aceeași platformă.

Schimbarea vine la mai mult de un deceniu de dezvoltare a Simplio3D. Față de abordarea inițială, care putea necesita mai multă implementare tehnică pentru fiecare proiect, noua generație pune funcțiile uzuale la dispoziția echipei prin blocuri și setări configurabile. Dezvoltarea personalizată rămâne disponibilă pentru cerințe speciale.

Trei moduri de a prezenta și configura un produs

Platforma oferă trei tipuri de proiect:

Viewer prezintă interactiv un model 3D, fără opțiuni de configurare.

prezintă interactiv un model 3D, fără opțiuni de configurare. Configurator permite alegerea culorilor, materialelor, dimensiunilor sau componentelor, alături de reguli și prețuri.

permite alegerea culorilor, materialelor, dimensiunilor sau componentelor, alături de reguli și prețuri. Modular este destinat produselor asamblate din unități 3D care pot fi plasate și conectate, precum anumite sisteme de mobilier sau structuri modulare.

Într-un proiect Configurator, producătorul poate încărca modelul 3D, apoi poate crea blocuri de opțiuni și variante. Regulile condiționale controlează ce opțiuni sunt disponibile în funcție de alegerea clientului.

Preț, ofertare și actualizări în editor

Blocurile de preț pot reflecta variantele selectate, iar formularul poate transmite configurația într-o cerere de ofertă. Echipa poate verifica proiectul în previzualizare, îl poate publica printr-un link sau îl poate integra într-o pagină web. Astfel, experiența 3D poate deveni parte a unui proces de vânzare, nu doar o prezentare vizuală.

Produsele și cataloagele se schimbă după lansare. Un finisaj nou, o variantă retrasă sau un preț actualizat pot fi administrate din editor, urmate de verificarea rezultatului înainte de publicare. Pentru fluxuri proprii, API-ul REST oferă acces la proiecte, blocuri de opțiuni, reguli, prețuri și alte funcții ale platformei.

Instrumente AI cu revizuirea utilizatorului

Funcția Generate with AI poate porni de la descrierea unui produs și poate propune un plan de configurator. Utilizatorul poate modifica planul înainte ca proiectul să fie construit și poate încărca modelele sau materialele necesare. Proiectele modulare pot necesita în continuare configurarea unor detalii direct în editor.

Asistentul AI din editor poate inspecta proiectul, identifica referințe problematice și ajuta la adăugarea de opțiuni sau reguli. Modificările sensibile, inclusiv cele care afectează prețurile sau codurile SKU, sunt prezentate spre aprobare. Aceste instrumente sunt concepute pentru a sprijini munca echipei, care păstrează controlul asupra rezultatului publicat.

Integrări pentru magazine online și aplicații AI

Simplio3D oferă conexiuni cu Shopify și WooCommerce. Pentru site-urile WordPress, pluginul platformei permite realizarea unei pagini din blocuri pentru vizualizarea 3D, opțiuni, preț și trimitere sau adăugare în coș. În fluxul pluginului, configurația și prețul sunt verificate pe server pentru scenariile acceptate înainte de adăugarea în coșul WooCommerce. Anumite reguli avansate de preț pot necesita folosirea prețului produsului din magazin sau a unei cereri de ofertă.

Platforma include și un server MCP prin care pot fi conectate aplicații AI compatibile. Acestea pot inspecta proiectele și, în limitele permisiunilor acordate, pot propune modificări. Conexiunile noi pornesc cu acces doar pentru citire; utilizatorul alege permisiunile suplimentare și aprobă în platformă schimbările cu risc ridicat. Conexiunile AI sunt disponibile pe planurile plătite și în perioada de probă, în timp ce tokenul API pentru dezvoltatori este rezervat planurilor Pro și Enterprise.

Despre Simplio3D

Simplio3D este platforma Digital Artflow pentru prezentarea și configurarea 3D a produselor. Noua generație acoperă proiecte de vizualizare, configuratoare cu reguli și prețuri, precum și ansambluri modulare, cu opțiuni de integrare pentru ofertare și comerț online.

Informații despre funcționalitățile noii platforme Simplio3D sunt disponibile online. Detalii despre companie și produs se găsesc pe site-ul oficial Simplio3D.