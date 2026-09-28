Axis BootCamp 2026: demonstrații tehnice și experiență practică la Snagov

Axis Communications a organizat, în perioada 22–23 septembrie, la Snagov, Axis BootCamp 2026, un eveniment construit în jurul tehnologiei puse în practică. Programul a început cu o prezentare susținută de Adrian Cristea despre directivele CER și NIS2 și relevanța tot mai mare a acestora pentru proiectele de securitate, infrastructurile critice și reziliența organizațională. Participanții au avut, de asemenea, ocazia să îl cunoască pe Lucian Iosif, Sales Engineer, Axis Communications România, cel mai nou membru al echipei tehnice locale.

„Prin Axis BootCamp ne-am propus să aducem tehnologia mai aproape de profesioniști și să transformăm informația tehnică într-o experiență practică. Directivele CER și NIS2 aduc în prim-plan aspecte importante legate de reziliență, securitate cibernetică și rolul tehnologiei în protejarea operațiunilor critice. Discuțiile deschise despre aceste cerințe și despre provocările întâlnite în proiecte reale ne ajută să dezvoltăm soluții relevante, adaptate nevoilor utilizatorilor”, a declarat Adrian Cristea, Key Account Manager, Axis Communications România.

Participanții au fost împărțiți în echipe restrânse și au parcurs, prin rotație, patru standuri demonstrative organizate în paralel: Soluții pentru obținerea de informații relevante pentru business, Protecție avansată a perimetrului, Soluții pentru monitorizarea traficului și a vehiculelor și End-to-End System Integration. La fiecare stand, aceștia au văzut echipamentele și soluțiile Axis în funcțiune, au analizat scenarii practice și au discutat despre integrarea și adaptarea tehnologiilor la cerințele specifice ale proiectelor. Formatul în grupuri mici a încurajat întrebările, testarea și feedbackul direct

„Cele patru sesiuni sunt gândite astfel încât participanții să poată trece dincolo de specificațiile tehnice și să vadă concret cum funcționează echipamentele, cum pot fi integrate și adaptate diferitelor cerințe din teren. Lucrul în echipe mici ne-a permis să răspundem întrebărilor, să discutăm scenarii reale și să primim feedback valoros de la cei care implementează aceste tehnologii”, a adăugat Andrei Gavriliu, Sales Engineer, Axis Communications România.

Programul tehnic s-a încheiat cu o sesiune de concluzii, urmată de momente dedicate networkingului și schimbului de experiență. Prin formatul său relaxat și interactiv, Axis BootCamp 2026 a creat cadrul potrivit pentru învățare practică, conversații relevante și colaborare între specialiști.

Despre Axis Communications

Axis ajută la construirea unei lumi mai inteligente și mai sigure prin crearea de soluții care îmbunătățesc securitatea și performanța afacerii. Ca producător de tehnologie de rețea și lider în industria de profil, Axis oferă soluții în domeniul supravegherii video, controlul accesului, interfoanelor și sistemelor audio. Aceste soluții sunt puse în valoare prin adăugarea de aplicații inteligente de analiză și sunt susținute prin cursuri de instruire de înaltă calitate.

Compania Axis are în jur de 5000 de angajați dedicați, în mai mult de 50 de țări și colaborează cu parteneri din domeniul tehnologiei și integrării de sistem din întreaga lume pentru a le furniza clienților soluții de cea mai bună calitate. Compania Axis a fost fondată în anul 1984 și are sediul în orașul Lund. Pentru mai multe informații despre Axis, vizitați site-ul: www.axis.com. Live la: https://www.facebook.com/AxisCommunicationsRomania/