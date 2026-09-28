Synology® lansează FC600: supraveghere panoramică la 360°, analiză AI și administrare simplificată pentru spațiile interioare

Synology® anunță lansarea FC600, o cameră fisheye compactă de 6MP, destinată supravegherii spațiilor interioare. Noul model oferă acoperire panoramică la 360°, funcții de analiză bazate pe inteligență artificială procesate direct pe cameră și opțiuni flexibile de instalare și integrare.

„FC600 combină acoperirea completă la 360° cu funcții inteligente de detecție bazate pe AI, într-un design compact”, a declarat James Jhan, Product Manager pentru camerele Synology. „Indiferent dacă este utilizată cu platforma cloud Synology Surveillance365 sau cu o instalare locală Surveillance Station, camera ajută companiile să îmbunătățească securitatea și să monitorizeze mai eficient spațiile, printr-un singur dispozitiv ușor de administrat.”

Supraveghere panoramică cu imagini clare și detaliate

FC600 înregistrează video HDR la o rezoluție de 2560×2560 pixeli și 30 de cadre pe secundă, oferind imagini clare și detaliate pe întregul câmp vizual de 360°. LED-urile infraroșu de mare putere asigură vizibilitate pe timp de noapte la distanțe de până la 10m, pentru monitorizare inclusiv în condiții de iluminare redusă.

Opțiuni flexibile de vizualizare și instalare

Funcția integrată de corectare a distorsiunilor imaginii fisheye permite utilizarea mai multor moduri de afișare, inclusiv vizualizare în patru cadre (4R) și vizualizare panoramică dublă la 180° (2P). Astfel, o singură cameră poate monitoriza spații extinse pentru care, în mod obișnuit, ar putea fi necesare mai multe dispozitive. Citeşte comunicatul integral AICI