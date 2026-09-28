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Brainmapping cu QEEG și AI: a 11-a ediție a cursului Neuros are loc la București, între 5 și 8 noiembrie

Brainmapping cu QEEG și AI: a 11-a ediție a cursului Neuros are loc la București, între 5 și 8 noiembrie
Mediafax
28 sept. 2026, 15:20, Comunicate
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Neuros Europe organizează, între 5 și 8 noiembrie 2026, la București, în format fizic, a 11-a ediție a cursului de brainmapping „De la zero la expert”. Participanții învață să realizeze o hartă a creierului cu tehnologie QEEG de ultimă oră, asistată de inteligență artificială, și să o folosească în practica lor terapeutică.

Cursul se adresează psihologilor, terapeuților, medicilor, psihiatrilor și specialiștilor în medicină alternativă și este organizat pe module de competență. Trainerii principali sunt Diana Palotas, CEO Neuros Europe, și dr. Dae Kun Kim, director al Centrului de Cercetare și Dezvoltare iMediSync, compania care a creat tehnologia iMediSync, autorizată de FDA . Neuros Europe este distribuitorul exclusiv al tehnologiei.

Diana PALOTAS, CEO Neuros Europe, explică:

„În doar patru zile cursanții vor învăța atât baza teoretică esențială pentru QEEG, cât și practica concretă și lucrul cu echipamente de ultimă oră, precum casca iMediSync. Participanții vor beneficia de experiența și adaptările acumulate în cele 10 ediții anterioare, în urma cărora am certificat peste 1.000 de specialiști.”

„Rezultatele sunt cele care recomandă atât tehnologia, cât și acest curs. Ceea ce a realizat Neuros Europe, atât în ceea ce privește construcția unui model profesional, cât și a unei comunități dedicate, este cu adevărat de excepție.” adaugă Niculina Gheorghița, una dintre primele specialiste certificate pentru brainmapping din România.

Cursul continuă seria evenimentelor Neuros Europe dedicate sănătății creierului și longevității, după Conferința Brain Event 2026, organizată de Diana Palotas, care a reunit în premieră în România cercetători și experți internaționali precum dr. David Sinclair, dr. Daniel Amen, dr. Matthew Walker, dr. Robert Nagourney și dr. Seung Wan Kang.

Detalii și înscrieri: https://curs.neuros.ro

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