Hernia inghinală la adulți: diagnostic, evoluție şi când devine o urgenţă medicală?

Cu simptome aparent banale, ușor de trecut cu vederea, dar cu evoluție rapidă și violentă de multe ori, hernia inghinală a intrat ușor pe lista afecțiunilor care nu trebuie ignorate. Fără un tratament medicamentos care să poată ajuta, doar cu intervenții chirurgicale, cu abordări multidisciplinare și atenție la simptomele existente, herniile din această categorie devin urgențe atunci când nu sunt depistate la timp și nu există diagnosticare.

Hernia inghinală la adulți se află printre cele mai frecvente afecțiuni din chirurgia generală, având un procent de peste 75% din totalul herniilor peretelui abdominal. La peste 65-75 de ani, prevalența herniilor inghinale ajunge și la 45%.

Anual se efectuează peste 20 de milioane de operații de hernie inghinală, cu o frecvență mai mare a herniei indirecte față de cea directă. 5% din totalul intervențiilor chirurgicale sunt realizate în regim de urgență, pentru că există încarcerarea sau strangularea intestinului.

Recurența herniilor inghinale este de 1% până la 7% pentru herniile directe și 4% – 10% pentru cele indirecte sau cu o complexitate mai mare.

Cum se diagnostichează hernia inghinală și de ce apare, cum o recunoști mai ușor? Răspunsul la toate aceste întrebări și alte detalii interesante în rândurile ce urmează.

Hernia inghinală, pericolul tăcut care te poate aduce mai rapid pe patul de spital

Hernia este o afecțiune comună, caracterizată printr-un țesut dintr-o cavitate corporală ieșit printr-o deschidere în peretele muscular către o altă cavitate. Hernia inghinală este un tip frecvent de hernie în care țesutul abdominal, grăsimea sau o ansă intestinală, iese printr-o deschidere în peretele abdominal inferior (care separă abdomenul de zona inghinală).

De regulă, herniile inghinale se observă în canalul inghinal, care coboară de fiecare parte a pelvisului spre organele sexuale. Cu o frecvență ceva mai redusă sunt herniile femurale, apărute în canalul femural, situat sub canalul inghinal.

Bărbații au un risc de 27-43% de a dezvolta hernie inghinală, în timp ce femeile au un risc mult mai mic, de 3-6%, dar incidența crește odată cu vârsta și indicele de masă corporală mărit.

Cauzele herniei inghinale nu sunt întotdeauna clare. Cele mai comune cauze pot fi: existența presiunii crescute în interiorul abdomenului, un punct slab preexistent în peretele abdominal, efortul la defecație sau urinare, prezența activității fizice intense (ridicare de greutăți, statul în picioare, mersul excesiv pe jos), tusea, strănutul frecvent. Citeşte comunicatul integral AICI