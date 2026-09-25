Happy Tour, creștere de 7% pentru România în primele 7 luni ale anului 2026 și o cifră de afaceri de 34 mil. euro la nivel de grup, alături de Bulgaria și Turcia

Happy Tour, unul dintre liderii pieței de corporate travel, a înregistrat afaceri de 34 de milioane de euro, la nivel de grup (Happy Tour România, Happy Tour Bulgaria și Happy Tour FCM Turcia). La nivel de România, creșterea pentru primele 7 luni a fost de 7%, cu target de aproximativ 10% până la finalul anului.

În același interval, numărul clienților activi s-a păstrat la peste 320, număr constant în ultimii ani, care arată rata mare de retenție. De asemenea, gift voucherele dedicate sectorului corporate au contribuit la creșterea cifrei de afaceri, acest segment înregistrând o creștere de 57% vs anul trecut.

”Am avut 6 luni din 7 pe plus, ceea ce în contextul actual este foarte important. Să nu uităm că martie, luna care trebuia să genereze venituri semnificative, mai ales pentru zona de Orient și destinații long haul, a fost extrem de afectată de conflictul din Orientul Mijlociu. Traficul pe două dintre marile companii din Golf a scăzut între 65% și 80% în registrele noastre. Dar dincolo de cifre, păstrarea numărului mare de clienți activi ne arată că deși piața corporate cheltuiește controlat, Happy Tour nu pierde clienți”, spune Javier Garcia del Valle, CEO Happy Tour.

În ceea ce privește sectorul leisure, unde Happy Tour este turoperator oficial al Disneyland Paris în România, se înregistrează o ușoară creștere pe vacanțele în parcul de distracții, mai ales pe segmentul patru și cinci stele, susținută și de comercializarea biletelor de intrare în parc, care anul acesta au avut creștere de 15% vs perioada similară a lui 2025, semn că turistul român caută parcurile de distracții și în același timp leagă experiența de cea a unui city break, în contextul scumpirii pachetelor turistice. ”Am sesizat că anul acesta, la pachetele de 4 și 5 stele, s-au solicitat și serviciile de VIP, plus multe alte opțiuni extra cum ar fi cinele cu personajele Disney, torturi aniversare sau premier acces, tocmai pentru a beneficia de o experiență perfectă”, spune Javier Garcia del Valle.

Tot la capitolul leisure, vacanțele s-au mutat clar spre est și spre long-haul: Grecia +37%, Turcia +11%, China +69%, Canada +34%. Se călătorește mai departe și mai bine: valoarea medie a biletului de avion emis de Happy Tour a crescut cu aproape 10%, iar rutele internaționale din afara UE reprezintă 65% din mix, față de 61% anul trecut. Datele Happy Tour arată că rutele interne au scăzut de la 8,9% la 6,2% din mix, în timp ce long-haul-ul internațional a crescut.

”Nu e inflație, e schimbare de produs. Mai mult long-haul și mai multă clasă premium. Un fenomen foarte românesc și foarte interesant este acela că cererile de gift vouchere din partea companiilor au crescut, semn că firmele au înțeles că vacanța e un instrument de retenție a talentelor”, completează Javier Garcia del Valle.

Pentru trimestrul al patrulea al acestui an, Happy Tour estimează o creștere de până la 15%, astfel încât, per total 2026, cifra de afaceri a agenției să înregistreze o creștere de cel puțin 10%. Motorul principal rămâne business travel și MICE.

DESPRE HAPPY TOUR

Happy Tour este una dintre principalele companii de travel management din România, înființată în 1994. Din 2011, compania reprezintă FCM Travel în România, extinzând ulterior parteneriatul în Bulgaria și Turcia, unde a deschis birouri în 2013, respectiv 2015.

Happy Tour oferă servicii integrate de business travel, MICE și leisure, combinând expertiza consultanților cu soluții tehnologice dedicate. Din 2016, compania este turoperator oficial Disneyland Paris în România.

În 2025, Happy Tour a înregistrat o cifră de afaceri, la nivel de grup, de +60 milioane de euro, România însemnând 70% din total. Grupul are +100 de angajați, dintre care 72 în România. În ultimii 5 ani consecutivi, Happy Tour a fost desemnată Romania’s Leading Travel Management Company în cadrul World Travel Awards.