Gorenje anunță parteneriatul cu Mathias Gidsel, unul dintre cei mai valoroși handbaliști ai lumii

Gorenje, unul dintre principalii producători europeni de electrocasnice, anunță cu mândrie noul parteneriat cu starul handbalului Mathias Gidsel.

Adevărata performanță începe acasă

De trei ori desemnat Cel mai bun jucător al anului de către IHF, campion olimpic și multiplu campion mondial, Mathias Gidsel s-a impus drept unul dintre cei mai valoroși și dominanți jucători de handbal ai generației sale. Însă, la baza acestui parteneriat se află convingerea comună că performanța excepțională, reușitele personale și adevărata excelență își au începutul acasă.

Mathias Gidsel întruchipează disciplina, autenticitatea și mentalitatea potrivit căreia performanța se construiește prin dedicare. Iar Gorenje, împărtășește aceleași valori, prin rolul lor de a simplifica viața de zi cu zi și de a oferi acel confort care le permite oamenilor să se concentreze asupra lucrurilor care contează cu adevărat.

Pasiune și dedicare, zi de zi

Pentru Mathias, succesul nu a fost niciodată definit exclusiv prin trofee sau distincții individuale. În spatele fiecărui titlu de campion se află ani de implicare, pregătire și un sistem solid de sprijin, care face posibilă performanța la cel mai înalt nivel.

„Sunt mândru să mă alătur familiei Gorenje”, a declarat Mathias Gidsel. „În sport, succesul este adesea măsurat prin momentele petrecute pe teren, însă acele momente sunt posibile datorită tuturor lucrurilor care se întâmplă înainte să pășesc acolo. Sprijinul familiei, rutinele de zi cu zi și mediul de acasă care îmi permite să mă concentrez asupra obiectivelor mele au toate un rol important. Tocmai de aceea, Gorenje mi se potrivește atât de firesc.”

O sursă de inspirație pentru generațiile viitoare

În timp ce recordurile, titlurile și distincțiile continuă să definească parcursul profesional al lui Mathias Gidsel, impactul său depășește cu mult lumea handbalului. Prin profesionalismul său și dorința constantă de a evolua, a devenit un model pentru sportivii și fanii din întreaga Europă. Parcursul său demonstrează că performanța este rezultatul consecvenței, perseverenței și fidelității față de propriile valori, atât pe teren, cât și în afara lui.

O tradiție solidă în handbal

Parteneriatul dintre Gorenje și Mathias Gidsel continuă legătura de lungă durată a brandului cu handbalul și cu valorile care definesc acest sport: dedicare, spirit de echipă și consecvență. Împreună, Gorenje și Mathias celebrează convingerea că în spatele fiecărei performanțe remarcabile se află un sistem puternic de sprijin.



Despre Gorenje

De peste 76 de ani, Gorenje dezvoltă și produce electrocasnice care simplifică viața de zi cu zi. Printr-o combinație distinctă între design modern, tehnologie avansată și calitate de lungă durată, brandul le oferă utilizatorilor produse cu un aspect atractiv și o utilizare intuitivă, pe care se pot baza în fiecare zi.

Sustenabilitatea este integrată în esența brandului, prin soluții eficiente energetic și un design responsabil, menite să reducă impactul asupra mediului și să contribuie la un viitor mai bun. Acest angajament i-a adus companiei Gorenje, pentru al doilea an consecutiv, Medalia de Platină EcoVadis, clasându-se în top 1% la nivel mondial în ceea ce privește performanța în materie de sustenabilitate.