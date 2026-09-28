North Bucharest Investments: Peste 1.000 de clienți la standul NBI în cele trei zile ale Salonului Imobiliar București

North Bucharest Investments (NBI) a înregistrat peste 1.000 de potențiali clienți la standul companiei în cele trei zile ale Salonului Imobiliar București – SIB 2026, iar interacțiunile din cadrul evenimentului s-au transformat în sute de vizionări în teren, zeci de negocieri și rezervări. Interesul s-a concentrat în special pe studiouri și apartamente cu trei camere, preponderent în Pipera și nordul Bucureștiului, potrivit datelor companiei.

Ofertele disponibile pe durata Salonului au inclus studiouri cu prețuri de la 88.000 de euro + TVA și apartamente cu trei camere de la 127.000 de euro + TVA. Pentru o parte dintre clienții veniți la stand, procesul de achiziție a avansat chiar în cele trei zile ale evenimentului, de la selectarea și compararea proiectelor la vizionări, negocieri și rezervarea proprietății.

Rezultatele vin în contextul în care Vlad Musteață, Founder & CEO North Bucharest Investments, a participat la Conferința de Deschidere a Salonului Imobiliar București 2026, unde a vorbit despre evoluția cererii și ofertei rezidențiale, schimbarea profilului cumpărătorului și perspectivele pieței.

„Piața este activă, dar cumpărătorul este astăzi mult mai selectiv. Există cerere și există capital, însă clientul compară mai mult și analizează proiectul, dezvoltatorul, zona, costul total al achiziției și potențialul proprietății în timp. Ceea ce am văzut la SIB confirmă această schimbare: oamenii vin mai informați, dar atunci când proprietatea, prețul și momentul se aliniază, decizia se ia rapid. Numărul mare de vizionări, negocieri și rezervări generate direct din Salon este relevant din acest punct de vedere”, spune Vlad Musteață.

Datele de la SIB se adaugă unei perioade de activitate susținută pentru NBI. Compania a încheiat 2025 cu un volum de peste 320 de milioane de euro și 1.922 de tranzacții, iar în primul semestru din 2026 a raportat aproximativ 100 de milioane de euro și 988 de tranzacții. După reluarea operațiunilor ANCPI, NBI a depășit 34,5 milioane de euro și 210 tranzacții în mai puțin de o lună.

Una dintre temele abordate de Vlad Musteață în cadrul conferinței a fost reducerea ofertei rezidențiale. Potrivit datelor prezentate de NBI, în T1 2026 oferta totală de proprietăți disponibile în București a fost cu 34% mai mică față de perioada similară din 2025, iar pe segmentul locuințelor noi scăderea a fost de 31%. În august 2026, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi din București a ajuns la 2.549 euro/mp, în creștere cu 9,3% într-un an și cu aproximativ 27% față de august 2024. Citeşte comunicatul integral AICI