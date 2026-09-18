NORTH BUCHAREST INVESTMENTS DEPĂȘEȘTE 34,5 MILIOANE DE EURO ÎN TRANZACȚII DE LA REPORNIREA ANCPI

Peste 210 tranzacții intermediate în mai puțin de o lună, cu o valoare medie de aproximativ 164.000 de euro per tranzacție și penthouse-uri vândute la peste un milion de euro. Datele North Bucharest Investments indică un început de toamnă dinamic pentru piața rezidențială din București, cu interes susținut atât din partea cumpărătorilor finali, cât și a investitorilor.

North Bucharest Investments (NBI) a depășit 34,5 milioane de euro în tranzacții de la repornirea activității ANCPI și până în prezent, într-un interval de mai puțin de o lună.

În această perioadă, compania a intermediat peste 210 tranzacții, cu o valoare medie de aproximativ 164.000 de euro per proprietate, într-un context în care piața a revenit rapid la un ritm susținut de activitate după blocajul administrativ din această vară.

Dincolo de efectul firesc de recuperare a unor tranzacții amânate, dinamica perioadei indică cerere activă și capital disponibil, într-o piață în care cumpărătorii sunt mai informați, mai selectivi și mult mai atenți la momentul și calitatea achiziției.

Segmentul premium se remarcă prin unele dintre cele mai importante tranzacții intermediate de North Bucharest Investments în această perioadă.

Cea mai mare tranzacție a ajuns la 1,65 milioane de euro, fără TVA, pentru un penthouse situat în noul downtown bucureștean conturat în jurul Șoselei Fabrica de Glucoză, zonă care devine unul dintre noile epicentre ale cererii rezidențiale premium din Capitală.

Conectivitatea cu Floreasca, Aviației și Pipera, proximitatea față de principalele hub-uri de business și ritmul noilor dezvoltări rezidențiale au transformat Fabrica de Glucoză într-unul dintre cele mai urmărite coridoare imobiliare ale Bucureștiului.

O a doua tranzacție majoră, de peste 1,4 milioane de euro, fără TVA, a vizat un penthouse într-un proiect boutique din Floreasca, cu vedere directă la lac, într-o zonă în care oferta de proprietăți cu adevărat premium rămâne limitată.

Cele două achiziții depășesc împreună 3 milioane de euro și indică un segment superior al pieței care continuă să atragă capital pentru proprietățile rare, unde locația, priveliștea, exclusivitatea și potențialul de apreciere cântăresc decisiv.

Una dintre cele mai vizibile schimbări ale pieței este comportamentul cumpărătorului. Deciziile sunt mai documentate, comparația între proiecte este mai atentă, iar criterii precum prețul de intrare, localizarea, reputația dezvoltatorului, potențialul de apreciere și lichiditatea la revânzare au devenit esențiale în procesul de achiziție. Cumpărătorii sunt mai selectivi, dar acționează rapid atunci când identifică oportunitatea potrivită. Investitorii urmăresc în special proiectele și micro-zonele cu potențial ridicat de apreciere.

„Cifrele ultimelor săptămâni ne arată o piață mult mai activă decât ar putea sugera percepția generală. Peste 34,5 milioane de euro și mai mult de 210 tranzacții în mai puțin de o lună înseamnă că există capital și apetit pentru achiziții. Cumpărătorii aleg însă mult mai atent unde își plasează banii. Vedem interes pentru proiectele bine poziționate și, mai ales, pentru proprietățile care au argumente clare de valoare pe termen mediu și lung.”, declară Vlad Musteață, CEO North Bucharest Investments.

Rezultatele vin într-un context în care North Bucharest Investments lucrează cu o rețea de peste 80 de dezvoltatori și un portofoliu de peste 100 de proiecte rezidențiale, cu o prezență puternică în principalele zone de dezvoltare din nordul Capitalei.

Cererea este diversificată: de la unități compacte destinate investiției până la apartamente mari pentru locuire și proprietăți premium sau penthouse-uri care depășesc pragul de un milion de euro. Această diversificare indică o piață în care categorii diferite de capital caută produse diferite, dar cu aceeași exigență pentru locație, calitate și valoare pe termen lung.

Repornirea ANCPI a reprezentat punctul de reluare pentru un volum de tranzacții temporar amânate, dar ritmul activității ulterioare indică mai mult decât un simplu efect de recuperare.

Tehnologia devine tot mai vizibilă și în rezultatele de business: aproximativ 30% din volumul tranzacționat de NBI în perioada analizată a fost generat de clienți veniți prin aplicația North Bucharest, prima platformă imobiliară din România asistată de AI.

Pentru NBI, cifrele confirmă direcția: o piață activă, un cumpărător tot mai conectat și un model de business în care tehnologia și consultanța imobiliară lucrează împreună. Descarcă aplicația North Bucharest aici