Consultanții și proiectanții de soluții pentru dezvoltarea infrastructurilor urbane și de transport reuniți într-un workshop de două zile

Milestone Systems și IQSIGHT, alături de Allied Telesis și Barco, au organizat un workshop de două zile dedicat consultanților, proiectanților și proiectanților de soluții implicați în dezvoltarea proiectelor Smart City, Safe City și Intelligent Transport Systems (ITS) din România.

Desfășurat într-un cadru natural special, care a îmbinat sesiunile profesionale cu oportunitățile de networking și dialog informal, evenimentul a adus împreună expertiza complementară a celor patru companii în domeniul supravegherii video, analizei inteligente, vizualizării profesionale și infrastructurii de securitate de rețea.

Participanții au analizat modul în care aceste tehnologii pot fi integrate pentru a susține proiecte urbane și de transport de mare amploare, de la centre de comandă și control până la infrastructuri pentru monitorizarea traficului și administrarea eficientă a spațiilor publice.

Prezentările tehnice, dialogul deschis și schimbul de experiență au oferit o perspectivă practică asupra proiectării unor ecosisteme de securitate scalabile, interoperabile și reziliente, capabile să răspundă cerințelor unor medii complexe și să permită integrarea progresivă a unor tehnologii și funcționalități noi.

„Consultanții și proiectanții de soluții au un rol esențial în transformarea tehnologiei într-o infrastructură coerentă, adaptată nevoilor reale ale fiecărui proiect. Apreciem expertiza lor, capacitatea de a anticipa provocările și contribuția pe care o au la dezvoltarea unor sisteme deschise, flexibile și pregătite pentru viitor. Prin acest workshop ne-am dorit să le oferim un cadru în care să poată analiza direct modul în care tehnologiile complementare pot funcționa împreună și să poarte un dialog aplicat cu specialiștii celor patru parteneri”, a declarat Donika GEORGIEVA Channel Business Manager, Milestone Systems.

În cadrul evenimentului, Milestone Systems a prezentat rolul unei platforme deschise de management video în integrarea diferitelor tehnologii și surse de date. IQSIGHT a adus în discuție utilizarea analizei video inteligente în proiecte urbane și de mobilitate urbană, Allied Telesis a evidențiat importanța unei infrastructuri de rețea sigure și reziliente, iar Barco a prezentat soluțiile profesionale de vizualizare destinate centrelor de comandă și control.

„Valoarea unui proiect complex nu este dată doar de performanța fiecărei componente, ci mai ales de modul în care întregul ecosistem este gândit, integrat și adaptat obiectivelor beneficiarului. Consultanții și proiectanții de soluții sunt cei care construiesc această viziune de ansamblu. Le mulțumim pentru participare, pentru întrebările relevante și pentru experiența pe care au împărtășit-o. Dialogul direct dintre proiectanți, integratori și producători este esențial pentru dezvoltarea unor proiecte Smart City, Safe City și ITS inovative, sustenabile și eficiente”, a declarat Tiberiu Nicolae, Regional Sales Manager, IQSIGHT Video Systems, South-East&Adriatic Region. Citeşte comunicatul integral AICI