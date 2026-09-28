Pianista și compozitoarea Sînziana Mircea încheie turneul IMAGINE UNIVERSE la Brăila și Prejmer, pe 2 și 3 octombrie 2026

Pian, muzică electronică, percuție și flaut, proiecții video și un moment ecvestru special: ultimele două concerte ale turneului aduc experiența IMAGINE UNIVERSE la Brăila și Prejmer – lângă Brașov.

După concertele susținute pe scene prestigioase din Europa precum Wiener Konzerthaus din Viena, Mozarteum din Salzburg, Sala Radio din București și Steinway Hall din Milano, pianista și compozitoarea Sînziana Mircea și invitații săi încheie turneul internațional IMAGINE UNIVERSE 2026 cu două apariții în România: pe 2 octombrie la Brăila, în Festivalul Național al Muzicii de Cameră SUBITO, și pe 3 octombrie la Prejmer, lângă Brașov, în Festivalul Kuriozum.

Concertele IMAGINE concepute de Sînziana Mircea propun un format imersiv în care muzica clasică întâlnește tehnologia și artele vizuale. Pianul, flautul, percuția și handpanul se îmbină cu sintetizatorul și muzica electronică realizată în timp real, într-un spectacol completat de proiecții video și lumini.

Alături de pianistă vor evolua Marco Scazzetta — percuție și handpan, Pietro Dossena — sintetizator și muzică electronică și Mariia Velia — flaut. Programul reunește capodopere clasice, muzică de film, precum Interstellar de Hans Zimmer și Chariots of Fire de Vangelis, precum și compoziții originale semnate de Sînziana Mircea.

Brăila: IMAGINE UNIVERSE la Festivalul SUBITO

Pe 2 octombrie, concertul IMAGINE UNIVERSE va fi prezentat la Casa Tineretului din Brăila, în cadrul ediției a V-a a Festivalului Național al Muzicii de Cameră SUBITO, organizat de Filarmonica „Lyra – George Cavadia”. Programul serii începe la ora 18:00 și include și concertul Ansamblului Cameral al Filarmonicii.

„Acest final de turneu ilustrează cel mai bine esența a ceea ce am vrut să aducem pe scenă: un concert ieșit din comun, în care artiștii, publicul și natura se întâlnesc într-o experiență cu adevărat imersivă. Turneul Imagine Universe este, pentru mine, șansa de a aduce pe scenă un concept diferit, inovativ, reprezentativ pentru secolul XXI, în care muzica, emoția și tehnologia se întâlnesc. Iar la Prejmer, chiar și sportul devine parte din spectacol, aducând o dimensiune nouă experienței IMAGINE. Eu și colegii mei suntem foarte fericiți să ajungem la Brăila și la Prejmer pentru aceste două concerte și suntem foarte recunoscători Filarmonicii Brăila și Festivalului Kuriozum pentru șansa de a ne întâlni cu publicul din țară”, declară Sînziana Mircea.

Prejmer: concert imersiv și show ecvestru la Festivalul Kuriozum

Pe 3 octombrie, de la ora 19:00, turneul se încheie la Clubul Ecvestru 163 Plopi din Prejmer, în apropierea Brașovului. În cadrul Festivalului Kuriozum, concertul va integra un moment ecvestru realizat de Iulia Tat, antrenor de echitație al clubului, desfășurat chiar în timpul concertului, pe muzica interpretată live.

Evenimentul este organizat de Asociația Oamenii Inspiră, sub coordonarea președintelui Damian Pal, și aduce împreună muzica, natura și artele vizuale într-un cadru neconvențional.

„IMAGINE UNIVERSE la Prejmer este mai mult decât un concert. Este o experiență în care muzica, natura, proiecțiile video, spectacolul vizual și show-ul ecvestru se întâlnesc într-un mod unic. Publicul va descoperi un eveniment artistic complex, desfășurat într-un spațiu superb, departe de convențiile unei săli de concert obișnuite. Clubul Ecvestru 163 Plopi oferă un cadru spectaculos pentru proiecte culturale care își propun să depășească limitele formatelor tradiționale și să aducă arta mai aproape de oameni. Cred că spectatorii vor avea ocazia să trăiască un moment cu adevărat special, pe care îl vor păstra mult timp în memorie”, declară Damian Pal, președintele Asociației Oamenii Inspiră.

Program și bilete

Brăila — 2 octombrie 2026: Casa Tineretului, Festivalul SUBITO. Programul serii va începe la 18:00. Bilete se pot achiziționa de la Agenția Filarmonicii și online pe BLT.ro, conform afișului festivalului.

Prejmer, Brașov — 3 octombrie 2026, ora 19:00: Clubul Ecvestru 163 Plopi, Festivalul Kuriozum. Bilete pentru IMAGINE UNIVERSE × Kuriozum pe Eventim.

Despre artiști

Sînziana Mircea, pianistă și compozitoare, a concertat pe scene precum Carnegie Hall, Kennedy Center și Tokyo Metropolitan Theater. Laureata a peste 35 de premii internaționale și deținătoare a titlului Young Steinway Artist, a lansat seria IMAGINE în 2019. Este profesor universitar la Conservatorio di Musica „Franco Vittadini” din Pavia și la Politecnico delle Arti Bergamo – Conservatorio „G. Donizetti”.

Marco Scazzetta, percuționist italian și profesor universitar la Conservatorul din Pavia, a concertat la Teatro alla Scala și Teatro La Fenice și a colaborat cu artiști precum Lang Lang, Andrea Bocelli și Herbie Hancock.

Pietro Dossena, compozitor, artist multimedia și profesor universitar la Conservatorul din Sassari, este laureat al Prix Luigi Russolo și dezvoltă proiecte care îmbină muzica acustică, electronică și artele vizuale.

Mariia Velia, tânăra flautista ucraineană de origine română, studiază la Universitatea Națională de Muzică din București și este invitata ediției 2026 a seriei IMAGINE, în spiritul susținerii tinerelor talente.



IMAGINE UNIVERSE face parte din seria internațională de concerte imersive create de Sînziana Mircea în 2019 și continuă direcția artistică inaugurată prin proiectele IMAGINE prezentate în ultimii ani în România și în străinătate. Proiecțiile video, muzica electronică realizată în timp real, handpanul, pianul și flautul se reunesc într-o experiență multisenzorială care redefinește concertul clasic pentru publicul contemporan.