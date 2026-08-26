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Monitorizarea traficului și controlul accesului prin recunoașterea numerelor de înmatriculare

Monitorizarea traficului și controlul accesului prin recunoașterea numerelor de înmatriculare
Mediafax
26 aug. 2026, 09:39, Comunicate
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  • recunoașterea numerelor de înmatriculare și, în condiții optime, identificarea tipului, culorii, mărcii și modelului vehiculului;
  • citirea numerelor vehiculelor care circulă cu viteze de până la 30 sau 105 km/h pe o singură bandă și de până la 130 km/h pe două benzi;

Axis Communications lansează trei noi kituri de camere echipate cu aplicația AXIS License Plate Verifier, concepute pentru recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare și identificarea vehiculelor. Soluțiile sunt optimizate pentru scenarii variate – de la controlul accesului în zonele prevăzute cu bariere, unde vehiculele circulă cu viteză redusă, până la monitorizarea traficului, inclusiv pe două benzi. Procesarea și analiza datelor se realizează direct în cameră, eliminând necesitatea unui server extern și simplificând instalarea și integrarea sistemului.

Noua gamă include modelele AXIS P3285-LVE, AXIS P1485-LE și AXIS P1486-LE, toate integrând aplicația AXIS License Plate Verifier, care permite recunoașterea numerelor de înmatriculare și procesarea datelor direct în cameră. Fiecare model este adaptat unui scenariu distinct, diferențele vizând construcția camerei, distanța de citire, numărul benzilor de circulație monitorizate și viteza maximă a vehiculelor. Astfel, se poate alege soluția potrivită pentru automatizarea accesului într-o parcare, monitorizarea unui drum de acces sau recunoașterea numerelor de înmatriculare pe arterele cu trafic rapid. În funcție de model, kiturile pot citi numerele vehiculelor care circulă cu viteze de până la 30, 105 sau 130 km/h, de la distanțe cuprinse între 2 și 30 de metri.

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