Firmele mai au timp să ceară finanțare prin SME Eco-Tech. Statul prelungește termenul până la 30 decembrie

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat prelungirea perioadei de înscriere până la 30 decembrie 2026.

Înscrierile, deschise până pe 30 decembrie

Noul termen-limită pentru depunerea formularelor de înscriere este 30 decembrie 2026, ora 20:00, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Economiei.

Programul SME Eco-Tech se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii care activează în sectoarele comerțului, serviciilor și producției și urmărește sprijinirea investițiilor în modernizare, digitalizare și tehnologii cu impact redus asupra mediului.

Grant de până la 267.240 de lei

Finanțarea acordată unei firme are două componente. Grantul nerambursabil poate reprezenta maximum 40% din valoarea investiției, fără să depășească 267.240 de lei.

Restul de cel puțin 60% trebuie să provină dintr-un credit bancar contractat de beneficiar de la una dintre băncile partenere selectate în cadrul programului.

Valoarea minimă a unui proiect care poate fi depus în SME Eco-Tech este de 668.100 de lei.

Programul impune și o condiție privind destinația banilor: cel puțin 40% din cheltuielile eligibile ale fiecărui proiect trebuie să reprezinte investiții în echipamente verzi sau digitale.

Buget de aproape 289 de milioane de lei

SME Eco-Tech dispune de un buget total de 288,84 milioane de lei, echivalentul a 54 de milioane de franci elvețieni. Finanțarea este asigurată prin cea de-a doua contribuție elvețiană nerambursabilă acordată României în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român.

Din bugetul total al schemei, 70% reprezintă contribuția Confederației Elvețiene.

Prin această formulă, autoritățile urmăresc să combine finanțarea nerambursabilă cu creditarea bancară pentru investițiile realizate de întreprinderile românești.

Înscrierea se face exclusiv online, prin platforma oficială SME Eco-Tech, până la termenul anunțat de minister.