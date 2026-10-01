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VIDEO | José Cepeda, eurodeputat spaniol, despre români: „Pentru mine, sunt frați, sunt unii dintre noi”

Eurodeputatul spaniol José Cepeda, profesor universitar și membru al Parlamentului European, vorbește, într-un interviu exclusiv pentru Mediafax Spania, despre relația dintre România și Spania, comunitatea românească din Spania și provocările cu care se confruntă Europa. Membru al grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, Cepeda este membru al Comisiei pentru Control Bugetar și al Comisiei pentru Afaceri Juridice și membru supleant în alte comisii ale Parlamentului European.
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Iñaki Bratosin
01 oct. 2026, 09:53, Politic
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În interviul acordat Mediafax, eurodeputatul spaniol vorbește despre schimbarea imaginii românilor în societatea spaniolă și despre apropierea dintre cele două țări. Cepeda spune că românii nu mai sunt priviți prin stereotipurile trecutului și subliniază că aceștia fac parte din societatea spaniolă, descriindu-i drept „frați” și „unii dintre noi”

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Românii din echipa lui Cepeda

José Cepeda vorbește despre legătura pe care o are cu România și spune că lucrează alături de colegi români în Parlamentul European. Împărtășesc aceleași valori și preocupări, iar colaborarea de zi cu zi îl face să se simtă apropiat de România.

„Îmi place muzica românească”

Profesorul universitar povestește și un episod personal, spunând că o colegă româncă îi trimite muzică pe Spotify. Nu înțelege întotdeauna versurile, dar spune că îi place ritmul și că muzica românească ajunge să îi placă chiar mai mult decât cea a unor artiști spanioli.

O Românie văzută altfel

Politicianul originar din Madrid spune că vechile stereotipuri despre români au rămas în urmă. Dacă în trecut România era asociată în Spania mai ales cu diferențele economice și cu anumite tipuri de muncă, astăzi vede o apropiere tot mai mare între cele două societăți, inclusiv prin cultură și prin modul asemănător în care oamenii înțeleg viața de zi cu zi.

„Nimeni nu trebuie să fie diferit”

În mesajul adresat românilor din Spania, eurodeputatul insistă asupra egalității și spune că originea unei persoane nu ar trebui să determine modul în care este tratată. Cei care muncesc, își întemeiază familii și contribuie la societatea în care trăiesc trebuie tratați de la egal la egal, susține politicianul spaniol. El critică, totodată, discursurile care, în viziunea sa, alimentează divizarea și mesajele de ură și pledează pentru apărarea valorilor europene.

 

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