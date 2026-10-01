„Miruță a mințit cu nerușinare în fața comisiilor” | Deputatul PSD Mihai Fifor îl acuză pe Miruță că pasează responsabilitatea pentru SAFE

Deputatul PSD Mihai Fifor lansează un nou atac la adresa lui Radu Miruță, după audierea acestuia în Comisiile reunite pentru apărare ale Senatului și Camerei Deputaților.

Într-o postare publicată joi, Fifor susține că fostul ministru al Apărării a încercat să transfere către Parlament responsabilitatea pentru contractele derulate prin programul european SAFE, deși atribuțiile instituțiilor implicate sunt distincte.

Radu Miruță „a mințit cu nerușinare în fața comisiilor”

Fifor pornește de la o precizare pe care a făcut-o și în timpul audierii din 28 septembrie: Parlamentul nu aprobă contractele de achiziție, ci acordă aprobarea prealabilă pentru inițierea procedurilor de atribuire.

Radu Miruță a primit, în final, aviz negativ pentru un nou mandat la Ministerul Apărării.

„Luni, la audierea din Comisiile reunite pentru apărare ale Senatului și Camerei Deputaților, Radu Miruță a făcut un lucru extrem de grav, care nu trebuie trecut cu vederea așa ușor.

Radu Miruță a încercat să împingă spre Parlament responsabilitatea pentru contractele SAFE ale Ministerului Apărării, mințind cu nerușinare în fața comisiilor.

Numai că o asemenea tentativă amestecă și omite voit etape, competențe și responsabilități care, în realitate, sunt foarte clar separate”.

Parlamentul nu aprobă contracte

Articolul 51 din OUG 114/2011 prevede că, pentru contractele care depășesc pragul legal, autoritatea contractantă trebuie să solicite aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru inițierea procedurii de atribuire. În cazul unui refuz, procedura nu poate fi inițiată.

Legea nu transformă însă Parlamentul în autoritate contractantă și nu îi atribuie rolul de a negocia sau încheia contractele.

„Parlamentul nu aprobă contracte. Nu selectează furnizorii. Nici măcar nu stabilește operatorii economici cu care MApN urmează să intre în procedurile de negociere.

Când lista proiectelor SAFE ajunge în fața Comisiilor pentru apărare, ea nu este întocmită de parlamentari. Comisiile nu primesc o pagină albă pe care să scrie ce cumpără Armata, de la cine cumpără și cu cine urmează să negocieze Ministerul Apărării.

Primesc o listă de proiecte care a parcurs deja etapele instituționale de aprobare anterioare”.

CSAT a aprobat cadrul și proiectele

În cazul programului SAFE, MApN a prezentat public o succesiune instituțională similară celei invocate de Fifor.

Ministerul precizează că MApN stabilește criteriile operaționale și detaliile tehnice, iar implementarea programului este coordonată printr-un grup de lucru interinstituțional condus de șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

Potrivit ministerului, CSAT a aprobat cadrul și proiectele, iar după obținerea aprobării prealabile a Parlamentului, Direcția Generală pentru Armamente a transmis invitațiile către „operatorii economici aprobați de CSAT pentru fiecare proiect SAFE”.

Nu parlamentarii au stabilit operatorii

Fifor insistă tocmai asupra acestei succesiuni și susține că operatorii economici erau deja stabiliți înainte ca proiectele să ajungă în fața comisiilor parlamentare.

El dă ca exemple companii precum Airbus și Rheinmetall și afirmă că parlamentarii nu au stabilit operatorii, nu au negociat prețurile și nu au atribuit contractele.

„Parlamentul nu participă la niciuna dintre aceste etape. De aceea, nu este vorba doar despre faptul că parlamentarii nu negociază cu Airbus sau Rheinmetall. Parlamentarii nici măcar nu au decis că MApN va negocia cu Airbus sau Rheinmetall. Această decizie este anterioară votului parlamentar.

Și atunci trebuie pusă întrebarea simplă: ce anume încearcă Radu Miruță să transfere asupra Parlamentului?”

MInisterul are „deplina responsabilitate a derulării programelor SAFE”

De altfel, MApN a precizat în mai 2026 că, după aprobarea CSAT și a Parlamentului, comisiile de evaluare și experții cooptați din structurile ministerului au „deplina responsabilitate a derulării” procedurilor SAFE, acestea urmând să se desfășoare independent și cu respectarea legislației achizițiilor publice.

„Aprobarea pentru începerea unei proceduri nu este aprobarea rezultatului ei”, scrie Fifor, care reconstruiește traseul instituțional astfel: MApN stabilește necesitățile tehnice, grupul interinstituțional analizează proiectele, CSAT aprobă deciziile, Parlamentul acordă aprobarea prealabilă, iar ulterior MApN derulează negocierile și evaluarea ofertelor, înainte de atribuirea și semnarea contractelor.

„Responsabilitatea ministerială nu poate fi trimisă, printr-un joc de ping-pong, în terenul Parlamentului.

Ticălosul domn Miruță știe bine toate acestea.

Minciunile debitate cu tupeu în fața Comisiilor reunite pentru apărare, în cadrul unei audieri pentru obținerea unui nou mandat de ministru – numire eșuată între timp – nu pot rescrie traseul instituțional al acestor achiziții și nici transfera responsabilitatea către Parlament.

Minciunile, domnule Miruță, nu țin loc nici de responsabilitate, nici de adevăr”.