Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători pentru meciul naționalei României cu Polonia, din Liga Națiunilor

Pentru confruntarea cu Polonia, selecționerul Gheorghe Hagi a optat pentru următorii jucători, potrivit Federației Române de Fotbal:

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru.

Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Alexandru Borza, Bogdan Racovițan, Anthony Joseph Patrick Strata.

Mijlocași: Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan.

Atacanți: Florin Tănase, Olimpiu Moruțan, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Ianis Hagi, Dennis Man.

Forul național a mai menționat că atacantul Louis Munteanu a suferit o entorsă de gleznă miercuri seară și nu mai este disponibil pentru ultimele două meciuri din această fereastră a echipei naționale

România vine după două înfrângeri în primele două meciuri din Grupa B4 a Ligii Națiunilor, 1-2 în deplasare cu Suedia și 2-4 acasă cu Bosnia și Herțegovina. Polonia a remizat cu Bosnia, scor 0-0, iar apoi a cedat în Suedia, scor 1-3.

Meciul Polonia – România este programat vineri, de la ora 21:45, ora României, pe Stadionul Narodowy din Varșovia.