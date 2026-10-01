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Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători pentru meciul naționalei României cu Polonia, din Liga Națiunilor

Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători care va face joi seară deplasarea la Varșovia, pentru meciul cu Polonia, programat vineri, de la ora 21:45, în Liga Națiunilor.
Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători pentru meciul naționalei României cu Polonia, din Liga Națiunilor
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
01 oct. 2026, 14:16, Sport
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Pentru confruntarea cu Polonia, selecționerul Gheorghe Hagi a optat pentru următorii jucători, potrivit Federației Române de Fotbal:

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru.

Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Alexandru Borza, Bogdan Racovițan, Anthony Joseph Patrick Strata.

Mijlocași: Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan.

Atacanți: Florin Tănase, Olimpiu Moruțan, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Ianis Hagi, Dennis Man.

Forul național a mai menționat că atacantul Louis Munteanu a suferit o entorsă de gleznă miercuri seară și nu mai este disponibil pentru ultimele două meciuri din această fereastră a echipei naționale

România vine după două înfrângeri în primele două meciuri din Grupa B4 a Ligii Națiunilor, 1-2 în deplasare cu Suedia și 2-4 acasă cu Bosnia și Herțegovina. Polonia a remizat cu Bosnia, scor 0-0, iar apoi a cedat în Suedia, scor 1-3.

Meciul Polonia – România este programat vineri, de la ora 21:45, ora României, pe Stadionul Narodowy din Varșovia.

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