Ce riscă Cristiano Ronaldo după ce a părăsit lotul Portugaliei înainte de meciul cu Danemarca, din Liga Națiunilor

Federația portugheză și Cristiano Ronaldo au confirmat plecarea, fără să ofere însă public motivul exact al deciziei.

Articolul 160 din Regulamentul Disciplinar al forului portughez prevede că un jucător convocat care abandonează sau nu se prezintă, fără justificare, la un antrenament, meci ori altă activitate a echipei naționale poate fi sancționat cu suspendare între una și șase luni. Pentru un fotbalist profesionist este prevăzută suplimentar o amendă între cinci și 10 unități de cont, echivalentul a aproximativ 500-1.000 de euro.

Federația Portugheză de Fotbal a confirmat miercuri că Ronaldo a părăsit cantonamentul, precizând că pregătirea pentru meciurile cu Danemarca și Norvegia va continua cu ceilalți jucători convocați.

La rândul său, Ronaldo a explicat că decizia a fost luată după o discuție cu președintele FPF, în urma conferinței de presă susținute de selecționerul Jorge Jesus.

„La momentul potrivit le voi spune tuturor portughezilor adevărul despre motivele care m-au determinat să părăsesc naționala, căreia m-am dedicat întotdeauna”, a transmis Ronaldo joi pe rețelele de socializare.

Atacantul a încheiat mesajul urând succes Portugaliei și coechipierilor săi.

Tensiuni după meciul cu Norvegia

Plecarea lui Ronaldo a venit după victoria Portugaliei cu 2-1 în fața Norvegiei, meci în care atacantul a rămas pe banca de rezerve. Ronaldo fusese titular în partida anterioară, câștigată de Portugalia cu 1-0 în fața Țării Galilor.

Jorge Jesus a spus în conferința de presă de miercuri seară că deciziile privind utilizarea jucătorilor îi aparțin în totalitate selecționerului.

„Planul este stabilit împreună cu jucătorul, dar cine decide sunt eu. La club decide președintele, în echipă decid eu. Așa a fost mereu”, a declarat Jesus, referindu-se la modul în care stabilește minutele jucătorilor, inclusiv ale lui Ronaldo.

Selecționerul portughez a precizat că Ronaldo nu a refuzat să se antreneze. El a explicat că atacantul a făcut miercuri activitate la sală și exerciții individuale și că urma să participe la antrenamentul următor.

Jesus a recunoscut însă că Ronaldo a fost nemulțumit după partida cu Norvegia, când s-a încălzit aproximativ 30 de minute, dar nu a fost introdus pe teren.

„Orice jucător care se încălzește 20 sau 30 de minute și nu intră nu este fericit. Cu atât mai mult Cris, care are statutul lui. Dar drepturile sunt aceleași pentru orice jucător, indiferent de statut. Am decis să nu îl introduc”, a spus selecționerul.

La scurt timp după conferința lui Jesus, Ronaldo a părăsit cantonamentul de la Copenhaga și s-a întors la Madrid joi dimineață cu avionul său privat, potrivit presei portugheze.

Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, este recordmenul Portugaliei la selecții și goluri. El are 234 de apariții și 146 de goluri pentru echipa națională.