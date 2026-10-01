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Fernando Alonso explică de ce continuă în Formula 1 la 45 de ani: Nu eram mai fericit pe canapea

Fernando Alonso a explicat joi de ce a decis să continue în Formula 1 și în sezonul 2027, dublul campion mondial spunând că ideea de a urmări cursele de acasă, fără să fie implicat direct, l-a făcut să realizeze că nu este încă pregătit să se retragă.
Fernando Alonso explică de ce continuă în Formula 1 la 45 de ani: Nu eram mai fericit pe canapea
sursă foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Petre Apostol
01 oct. 2026, 11:01, Sport
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Aston Martin a confirmat marți că Alonso și Lance Stroll vor rămâne piloții echipei și în 2027, spaniolul urmând să înceapă astfel încă un sezon în Formula 1. Alonso a explicat că a analizat cu atenție scenariile pentru anul viitor înainte de a lua decizia.

„Mi-am luat timp de gândire pentru că a trebuit să verific toate scenariile și toate posibilitățile pentru anul viitor. Când am luat pauza din Formula 1, urmăream cursele de acasă și nu mă simțeam confortabil acolo. Nu eram mai fericit pe canapea decât pe circuit”, a spus Alonso, joi, la conferința de presă organizată cu ocazia Marelui Premiu al Malaeziei, programat în weekend.

Spaniolul a povestit că, în acea perioadă, ajunsese să privească cursele cu senzația că ar fi trebuit să fie din nou pe pistă.

„Mă uitam la o transmisie de la bordul unui monopost și mă gândeam că pilotul frânase prea devreme. Atunci am simțit că ar trebui să mă întorc la curse, pentru că încă aparțin circuitului și în cockpitul monopostului”, a explicat dublul campion mondial.

Aceeași senzație a revenit în lunile în care a analizat posibilitatea retragerii la finalul sezonului 2026.

„M-am gândit: dacă anul viitor voi urmări cursele de acasă? Și de fiecare dată când aveam acest gând, răspunsul era «nu, în niciun caz». Încă simt că ar trebui să pilotez cel puțin încă un an”, a spus Alonso.

„Încă mă simt competitiv”

La începutul sezonului, viitorul lui Alonso în Formula 1 era incert, însă pilotul a decis în cele din urmă să accepte oferta Aston Martin. El spune că motivul principal este că încă se consideră competitiv și simte aceeași dorință de a concura.

„Încă mă simt competitiv și simt acel foc în interior când sunt într-un weekend de cursă. Sunt mai fericit atunci, iar dacă stau pe canapea și mă uit la Formula 1 va fi foarte dificil pentru mine în momentul de față, pentru că simt nevoia de a fi la volan. Momentul retragerii nu a venit încă”, a declarat Alonso.

Alonso va împlini 46 de ani în cursul sezonului 2027 și va începe astfel al 24-lea sezon din Formula 1. El a debutat în campionat în 2001 și a câștigat titlurile mondiale din 2005 și 2006.

Decizia sa înseamnă și continuitate pentru Aston Martin, care va păstra în 2027 aceeași linie de piloți pentru al cincilea sezon consecutiv. Echipa britanică mizează în continuare pe experiența lui Alonso și pe dezvoltarea proiectului tehnic coordonat de Adrian Newey.

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