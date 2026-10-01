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Cristiano Ronaldo a părăsit lotul Portugaliei după ce s-ar fi simțit trădat de selecționerul Jorge Jesus

Noi detalii apar în cazul conflictului dintre Cristiano Ronaldo și selecționerul Portugaliei, Jorge Jesus. Edu Aguirre, jurnalist și apropiat al atacantului, a susținut că ruptura s-a produs după ce selecționerul i-ar fi cerut scuze, dar ulterior ar fi făcut declarații diferite în fața presei.
Cristiano Ronaldo a părăsit lotul Portugaliei după ce s-ar fi simțit trădat de selecționerul Jorge Jesus
sursă foto: Al Nassr Saudi Club / Handout / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
01 oct. 2026, 11:30, Sport
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Potrivit versiunii prezentate de Aguirre la emisiunea El Chiringuito, între Ronaldo, Jorge Jesus și președintele Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proença, a avut loc marți seară o întâlnire privată. Jurnalistul susține că Jesus și-ar fi cerut scuze pentru faptul că Ronaldo a fost lăsat să se încălzească aproximativ 30 de minute în meciul cu Norvegia, fără să fie introdus pe teren.

„A fost o întâlnire marți seară, o întâlnire între președintele federației, selecționer și Cristiano. Jorge Jesus îi cere scuze lui Cristiano. Nu doar că îi cere scuze în privat, ci îi spune că își va cere scuze și public. Că va spune public că a greșit. Aceasta este promisiunea lui Jorge Jesus față de Cristiano”, a spus Aguirre.

Potrivit publicației portugheze A Bola, Ronaldo și Jesus au discutat marți seară la hotelul naționalei, iar conversația a avut un ton calm.

Potrivit lui Aguirre, punctul de ruptură ar fi fost conferința de presă susținută ulterior de Jorge Jesus. Selecționerul a insistat atunci că el ia deciziile privind formația și că Ronaldo are aceleași drepturi ca toți ceilalți jucători.

„Și iese la conferința de presă și spune toate aceste lucruri. De aceea explodează Cristiano. Cristiano explodează pentru că se simte trădat”, a susținut jurnalistul spaniol, vorbind despre declarațiile selecționerului din conferința de presă de miercuri.

Aguirre a calificat drept „o rușine și o trădare” modul în care Jorge Jesus a gestionat situația.

„Ceea ce a făcut Jorge Jesus este o rușine și o trădare. A avut un exces de autoritate și a vrut să arate că el este cel care comandă, pe seama lui Cristiano Ronaldo și a unor jurnaliști portughezi sau a unei părți a publicului portughez care îi poartă pică lui Cristiano”, a mai spus el.

Jesus: „Cine decide sunt eu”

În conferința sa de miercuri, Jorge Jesus a transmis că Ronaldo nu a refuzat să se antreneze și că urma să participe la următoarea ședință de pregătire. Selecționerul a recunoscut, în schimb, că atacantul a fost nemulțumit după meciul cu Norvegia.

„Planul este stabilit împreună cu jucătorul, dar cine decide sunt eu. La club decide președintele, în echipă decid eu. Așa a fost mereu”, a spus Jesus.

Tehnicianul portughez a adăugat că orice jucător este nemulțumit atunci când se încălzește timp de 20-30 de minute și nu intră pe teren, dar a insistat că drepturile sunt aceleași pentru toți.

La scurt timp după conferința lui Jesus, Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei. Federația a confirmat plecarea, fără să ofere un motiv, iar atacantul a anunțat că va explica ulterior motivele deciziei.

Ronaldo a părăsit astfel lotul înaintea meciului Portugaliei cu Danemarca, programat joi seară, de la ora 21:45, la Copenhaga, din a treia etapă a Ligii Națiunilor, Grupa 4.

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