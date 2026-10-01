„Sportul îți arată cine ești. Eșecul e doar o cărămidă către succes”. Actorul Adrian Nartea, întreaga poveste, azi pe G4Media

Trimis de părinți la sport în copilărie pentru a-și consuma energia, Adrian Nartea a ajuns să considere mișcarea unul dintre cei mai buni prieteni.
Alergarea a devenit un instrument pentru a-și descoperi limitele, caracterul, dar și puterea de a merge mai departe atunci când viața vine la pachet cu diverse probleme. Este prima sa pasiune, una care a venit mereu să o completeze pe a doua: actoria.
Actorul își amintește de primele sale conexiuni cu sportul, de pe vremea când de-abia existau televizoare color.
Episodul va fi difuzat joi, 1 octombrie, de la ora 15:00.