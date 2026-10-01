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„Sportul îți arată cine ești. Eșecul e doar o cărămidă către succes”. Actorul Adrian Nartea, întreaga poveste, azi pe G4Media

Actorul Adrian Nartea vorbește azi, la podcastul „Start Now” de pe G4Media, despre dependența sănătoasă care i-a schimbat viața.
„Sportul îți arată cine ești. Eșecul e doar o cărămidă către succes”. Actorul Adrian Nartea, întreaga poveste, azi pe G4Media
Departamentul Sport
01 oct. 2026, 11:26, Sport
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Trimis de părinți la sport în copilărie pentru a-și consuma energia, Adrian Nartea a ajuns să considere mișcarea unul dintre cei mai buni prieteni.

Alergarea a devenit un instrument pentru a-și descoperi limitele, caracterul, dar și puterea de a merge mai departe atunci când viața vine la pachet cu diverse probleme. Este prima sa pasiune, una care a venit mereu să o completeze pe a doua: actoria.

Actorul își amintește de primele sale conexiuni cu sportul, de pe vremea când de-abia existau televizoare color.

Episodul va fi difuzat joi, 1 octombrie, de la ora 15:00.

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