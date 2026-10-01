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A distrus o căsnicie și plătește scump. Suma record cerută unei vedete a curselor

Fosta pilotă NASCAR Jennifer Jo Cobb trebuie să plătească peste 850.000 de dolari soției bărbatului cu care ar fi avut o aventură. Femeia susține că relația i-a distrus căsnicia.
A distrus o căsnicie și plătește scump. Suma record cerută unei vedete a curselor
Andreea Tobias
01 oct. 2026, 10:33, Sport
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Juriul din comitatul Davidson, Carolina de Nord, a dat verdictul recent, potrivit People.

Cobb, în vârstă de 53 de ani, a fost găsită răspunzătoare pentru ambele capete de cerere.

Tracey Hughes a primit 50.000 de dolari pentru că o altă femeie i-a „furat” afecțiunea soțului. În plus, a primit 800.000 de dolari pentru relația extraconjugală a soțului. Juriul a acordat și câte 1 dolar daune punitive pentru fiecare acuzație.

Procesul, deschis în 2024

Femeia a dat-o în judecată pe Cobb în 2024. Ea a acuzat-o că a avut o relație cu soțul ei de atunci, Clayton Odie Hughes. Aventura s-ar fi petrecut în lunile dinaintea separării cuplului, din ianuarie 2021.

Cei doi fuseseră căsătoriți 17 ani. Clayton lucrează ca observator NASCAR din 2003, potrivit contului său de Instagram.

Potrivit plângerii, citate de postul WTVT, Cobb l-ar fi încurajat pe bărbat să mintă despre deplasările sale. Tot ea l-ar fi ajutat să ascundă relația.

În a doua cerere, Tracey Hughes a invocat așa-numita „conversație criminală”. Prin această faptă civilă, un soț poate da în judecată persoana care a avut relații intime cu partenerul său. Femeia a cerut peste 25.000 de dolari pentru fiecare acuzație, plus daune punitive de peste 25.000.

Cine este Jennifer Jo Cobb

NASCAR o prezintă ca deținătoare a mai multor recorduri în Camping World Truck Series. Printre ele se numără cea mai bună clasare generală și cele mai multe starturi ale unei femei pilot. Cobb a depășit 200 de mile pe oră și a intrat în top 10 la cel mai înalt nivel. Ultima ei cursă în Truck Series a avut loc în 2024.

Revista citată i-a cerut un punct de vedere, dar nu a primit un răspuns imediat.

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