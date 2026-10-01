Clubul Sportiv al Armatei Steaua are un nou comandant. Ce a spus despre situația clubului: „Înainte de toate, fapte”

Eduard Danilof are o experiență de aproape 30 de ani în Ministerul Apărării Naționale, cea mai mare parte a carierei fiind dedicată administrării patrimoniului și infrastructurii militare. Înainte de preluarea conducerii clubului, el a coordonat activitatea Centrului de Administrare a Stadionului „Steaua”.

În mesajul transmis după numirea oficială, noul comandant al clubului a spus că preferă ca activitatea conducerii să fie evaluată prin rezultatele obținute.

„Nu cred că este momentul pentru declarații lungi sau pentru promisiuni. Știu că există nemulțumiri, așteptări și multe lucruri pe care suporterii Stelei își doresc să le vadă rezolvate. Este firesc”, a transmis Danilof.

El a adăugat că Steaua trece printr-o perioadă dificilă, dar că obiectivul conducerii este să răspundă prin măsuri concrete.

„Prefer ca, de acum înainte, să vorbim mai puțin despre ceea ce ne propunem și mai mult prin ceea ce reușim să facem. Nu traversăm o perioadă ușoară, dar Steaua București merită seriozitate, echilibru și, înainte de toate, fapte”, a declarat Eduard Danilof.

CSA Steaua se află într-un proces de reorganizare, programat să fie finalizat până la finalul anului 2026.

De asemenea, în cazul secției de fotbal, o problemă structurală rămâne lipsa dreptului de promovare în Superliga. MApN susține că obiectivul este promovarea, însă pentru atingerea acestuia este necesară modificarea cadrului legislativ sau identificarea unei formule de reorganizare ori asociere cu mediul privat.