Prima pagină » Sport » Clubul Sportiv al Armatei Steaua are un nou comandant. Ce a spus despre situația clubului: „Înainte de toate, fapte”

Clubul Sportiv al Armatei Steaua are un nou comandant. Ce a spus despre situația clubului: „Înainte de toate, fapte”

Colonelul Eduard Danilof a fost numit, începând de miercuri, 1 octombrie 2026, în funcția de comandant și președinte al Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, după ce a condus clubul din octombrie 2025 prin împuternicire, a anunțat clubul.
Clubul Sportiv al Armatei Steaua are un nou comandant. Ce a spus despre situația clubului: „Înainte de toate, fapte”
sursă foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
01 oct. 2026, 13:18, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Eduard Danilof are o experiență de aproape 30 de ani în Ministerul Apărării Naționale, cea mai mare parte a carierei fiind dedicată administrării patrimoniului și infrastructurii militare. Înainte de preluarea conducerii clubului, el a coordonat activitatea Centrului de Administrare a Stadionului „Steaua”.

În mesajul transmis după numirea oficială, noul comandant al clubului a spus că preferă ca activitatea conducerii să fie evaluată prin rezultatele obținute.

„Nu cred că este momentul pentru declarații lungi sau pentru promisiuni. Știu că există nemulțumiri, așteptări și multe lucruri pe care suporterii Stelei își doresc să le vadă rezolvate. Este firesc”, a transmis Danilof.

El a adăugat că Steaua trece printr-o perioadă dificilă, dar că obiectivul conducerii este să răspundă prin măsuri concrete.

„Prefer ca, de acum înainte, să vorbim mai puțin despre ceea ce ne propunem și mai mult prin ceea ce reușim să facem. Nu traversăm o perioadă ușoară, dar Steaua București merită seriozitate, echilibru și, înainte de toate, fapte”, a declarat Eduard Danilof.

CSA Steaua se află într-un proces de reorganizare, programat să fie finalizat până la finalul anului 2026.

De asemenea, în cazul secției de fotbal, o problemă structurală rămâne lipsa dreptului de promovare în Superliga. MApN susține că obiectivul este promovarea, însă pentru atingerea acestuia este necesară modificarea cadrului legislativ sau identificarea unei formule de reorganizare ori asociere cu mediul privat.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
GSP.ro
Patrick André de Hillerin este condus astăzi pe ultimul drum
Gandul
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Cancan
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Ai dezghețat prea multă carne? Când o poți pune din nou în congelator și când trebuie să o gătești
CSID
Vrei să faci detailing auto acasă? Lidl are mașina de lustruit PARKSIDE la 129 de lei
Promotor