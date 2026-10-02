Ce post de televiziune transmite meciul Polonia – România din Liga Națiunilor

Meciul Polonia – România din etapa a treia a grupei B4 se dispută la Varșovia, pe Stadionul Național, de la ora 21:45.

România vine după două înfrângeri în primele meciuri din grupă, 1-2 cu Suedia, la Stockholm, și 2-4 cu Bosnia și Herțegovina, la București.

Înaintea meciurilor din această etapă, Suedia conduce grupa cu șase puncte, urmată de Bosnia și Herțegovina, cu patru, Polonia, cu unul, în timp ce România nu are niciun punct.

Organizatorii așteaptă diseară 48.000 de spectatori, între care și 1.000 de români, pe arena de 58.000 de locuri din Varșovia, potrivit informațiilor transmise de Federația Română de Fotbal.

Meciul Polonia – România va fi transmis în direct de Antena 1 și Radio România Actualități.

Hagi: Eu am venit să construiesc o mentalitate

Selecționerul Gică Hagi a spus, în conferința de presă de dinaintea partidei, că România și Polonia au nevoie de un rezultat bun după începutul slab din Liga Națiunilor.

„Suntem două echipe rănite, în primul rând, nu ne-am calificat la Mondiale, două echipe care nu am început bine Liga Națiunilor”, a declarat Hagi.

Hagi a pus accent pe construirea unei mentalități puternice la echipa națională.

„Eu am venit să construiesc o mentalitate, nu o echipă. Echipa există, a fost la Euro 2024”, a subliniat Hagi.

Lotul naționalei României pentru meciul cu Polonia

Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo, Spania), Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin, Polonia);

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania), Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia), Andrei Coubiș (Lincoln City, Anglia), Radu Drăgușin (Fiorentina, Italia), Bogdan Racovițan (Raków, Polonia), Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Borza (Çorum, Turcia);

Mijlocași: Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Marius Marin (Al Nasr, EAU), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Cătălin Cîrjan (Dinamo);

Atacanți: Dennis Man (PSV, Țările de Jos), Olimpiu Moruțan (FC Rapid), Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Turcia), Florin Tănase (Omonia, Cipru), Daniel Bîrligea (Frosinone, Italia).