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Polonia-România, cu Lewandowski așteptat titular. La ce oră se joacă și cine transmite meciul

Naționala României întâlnește vineri, la Varșovia, reprezentativa Poloniei, într-un meci din Liga Națiunilor. Robert Lewandowski este așteptat să înceapă partida ca titular pentru gazde. Meciul începe la ora 21.45 și va fi transmis în direct în România.
Polonia-România, cu Lewandowski așteptat titular. La ce oră se joacă și cine transmite meciul
sursă foto: Chicago Fire
Cosmin Pirv
02 oct. 2026, 08:53, Sport
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Partida Polonia-România, în care Robert Lewandowski ar putea fi titular, se joacă vineri, 2 octombrie, la Varșovia, de la ora 21.45, ora României.

Presa poloneză anunță că Robert Lewandowski ar urma să revină în primul „11” al naționalei pentru partida cu România, după ce a început pe banca de rezerve meciul precedent, cu Suedia. Publicația Przegląd Sportowy scrie că selecționerul Jan Urban pregătește mai multe schimbări, iar Lewandowski ar urma să formeze atacul alături de Karol Świderski.

Pentru naționala României, partida reprezintă un nou meci important în această ediție a Ligii Națiunilor.

România vine după două înfrângeri în primele două meciuri din Liga Națiunilor: 1-2 cu Suedia, la Stockholm, și 2-4 cu Bosnia și Herțegovina, la București. Tricolorii au astfel nevoie de primele puncte în partida de la Varșovia.

De cealaltă parte, Polonia a remizat cu Bosnia, 0-0, și a cedat în Suedia, 1-3.

Meciul va fi transmis în direct de Antena 1.

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat joi lotul de 23 de jucători pentru meciul cu Polonia.

 

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