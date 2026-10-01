Max Verstappen va concura împotriva lui Valentino Rossi la etapa finală din GT World Challenge

La Portimão (Portugalia), Verstappen va pilota un Mercedes-AMG GT3 înscris de echipa sa Verstappen Racing și operat de 2 Seas Motorsport. El va împărți mașina cu Chris Lulham și Ben Barnicoat, într-o cursă de anduranță de trei ore.

Decizia vine după ce piloții titulari ai echipei, Dani Juncadella și Jules Gounon, nu vor putea participa la etapa din Portugalia, deoarece în același weekend sunt angrenați în Campionatul Mondial de Anduranță.

Verstappen va avea astfel ocazia să concureze împotriva lui Valentino Rossi, de șapte ori campion mondial la clasa regină din Motomondialul de viteză. Rossi participă la rândul său în GT World Challenge Europe pentru echipa BMW WRT, în aceeași categorie Pro. Cei doi vor împărți pentru prima dată aceeași grilă într-o competiție de automobile.

„Va fi o perioadă aglomerată de șapte săptămâni, dar mă voi bucura. Abia aștept să vedem ce putem face la Portimão. Îmi place circuitul și îmi place să fiu în Portugalia”, a declarat Verstappen, citat de GT World Challenge Europe.

Cursa principală de la Portimão este programată sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 19:00. Etapa reprezintă runda a zecea a sezonului GT World Challenge Europe.

Pentru Verstappen, participarea reprezintă revenirea în competițiile de GT3 după cursa de 24 de ore de la Nürburgring, disputată în luna mai.