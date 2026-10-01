Kimi Antonelli, liderul din Formula 1, despre weekendul dificil de la Baku: „Trebuie să dau mereu 100%”

„Probabil a fost cel mai slab weekend al meu din sezon, dar tot am învățat foarte multe din acel weekend”, a declarat Antonelli, joi, la conferința de presă organizată înaintea etapei din Malaezia, programată în acest weekend. Runda înlocuiește Marele Premiu al Bahrainului în calendar, în urma deciziei organizatorilor luată din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Pilotul Mercedes a avut un weekend complicat încă din calificări, unde un accident în prima sesiune l-a trimis pe locul 16 al grilei. În cursă, Antonelli a recuperat, ajungând până pe poziția a cincea.

Italianul a spus că, în cursa de la Baku, a încercat în mod deliberat să nu își asume riscuri și să piloteze sub limită.

„A fost o cursă foarte ciudată pentru mine, pentru că am încercat conștient să nu risc și să pilotez sub limită. A fost foarte ciudat, dar a fost și ceva bun”, a explicat pilotul Mercedes.

Antonelli consideră că experiența i-a arătat cât de important este să rămână complet concentrat pentru a obține rezultatul maxim.

„După cursă nu am fost mulțumit de rezultat și de toate celelalte, dar am învățat multe lucruri, iar cel mai important este că trebuie să dau întotdeauna 100%. Trebuie să fac tot ce pot pentru a obține cel mai bun rezultat, pentru că, dacă nu fac totul corect sau nu încerc să fac totul corect, rezultatul nu va veni de la sine”, a spus el.

Mercedes aduce actualizări în Malaezia

Mercedes vine la etapa din Malaezia cu un nou pachet de actualizări.

„Upgrade-urile ar trebui să aducă mai multă aderență, mai multă apăsare aerodinamică. Sper să avem mai multă aderență și să vedem cum se va schimba echilibrul mașinii și ce zone mai trebuie să îmbunătățim”, a declarat italianul.

Antonelli consideră că circuitul va reprezenta un test important pentru stilul său de pilotaj, în special în virajele lungi, unde este nevoie să păstrezi viteza fără să frânezi excesiv.

„Este probabil o zonă în care trebuie să mai lucrez destul de mult, dar aștept cu nerăbdare. Am făcut câteva tururi pe simulator și s-au simțit bine, însă vom vedea pe circuitul real”, a spus el.

Russell vine după a treia victorie a sezonului

Colegului său, George Russell, îi revine rolul de reper pentru Mercedes după victoria de la Baku, al treilea succes al britanicului în acest sezon.

Russell a declarat că s-a simțit foarte bine în ultima cursă și că, după pauza de vară, consideră că este într-o formă mai bună. El a remarcat însă că Mercedes a fost în special competitivă pe circuitele care favorizează eficiența aerodinamică, în timp ce McLaren a avut rezultate mai bune în ultimele curse desfășurate pe configurații mai tradiționale.

„Sper ca acest pachet de upgrade-uri să ne readucă în frunte pe circuitele unde am fost în dificultate în ultima perioadă”, a adăugat Russell.

Antonelli a pierdut doar 15 puncte față de Russell, care a câștigat etapa, în runda trecută, astfel că avansul italianului în clasamentul piloților față de colegul său este acum de 66 de puncte.