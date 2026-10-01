Gheorghe Hagi, mesaj pentru Galatasaray la aniversarea clubului: „Mândru că am făcut parte din povestea ta”

„La mulți ani, Galatasaray! 121 de ani de istorie, pasiune și performanță! Mândru că am făcut parte din povestea ta. Vă doresc multe trofee și bucurii alături de suporteri!”, a scris Hagi pe rețelele de socializare.

Galatasaray a fost fondată la 1 octombrie 1905 de elevi ai liceului Galatasaray, gruparea devenind ulterior unul dintre cele mai importante cluburi de fotbal din Turcia.

Hagi a jucat la Galatasaray între 1996 și 2001, perioadă în care a cucerit, printre altele, patru titluri de campion al Turciei, două Cupe ale Turciei, Cupa UEFA și Supercupa Europei.

În total, fostul internațional român a disputat 189 de meciuri oficiale pentru club și a marcat 73 de goluri.

Cea mai importantă performanță europeană a venit în sezonul 1999/2000, când Galatasaray a câștigat Cupa UEFA după finala cu Arsenal, decisă la loviturile de departajare. În același an, formația turcă a cucerit și Supercupa Europei.

Hagi a revenit ulterior la Galatasaray ca antrenor, având două mandate: martie 2004 – iunie 2005 și octombrie 2010 – martie 2011. În primul mandat, el a câștigat Cupa Turciei în 2005, după ce Galatasaray a învins-o pe Fenerbahçe cu 5-1 în finală.