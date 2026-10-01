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Gheorghe Hagi, mesaj pentru Galatasaray la aniversarea clubului: „Mândru că am făcut parte din povestea ta”

Gheorghe Hagi a transmis joi un mesaj pentru Galatasaray, cu ocazia aniversării a 121 de ani de la înființarea clubului turc, afirmând că este „mândru” că a făcut parte din istoria grupării din Istanbul.
Gheorghe Hagi, mesaj pentru Galatasaray la aniversarea clubului: „Mândru că am făcut parte din povestea ta”
sursă foto: DAN HORIA TAUTAN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
01 oct. 2026, 13:32, Sport
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„La mulți ani, Galatasaray! 121 de ani de istorie, pasiune și performanță! Mândru că am făcut parte din povestea ta. Vă doresc multe trofee și bucurii alături de suporteri!”, a scris Hagi pe rețelele de socializare.

Galatasaray a fost fondată la 1 octombrie 1905 de elevi ai liceului Galatasaray, gruparea devenind ulterior unul dintre cele mai importante cluburi de fotbal din Turcia.

Hagi a jucat la Galatasaray între 1996 și 2001, perioadă în care a cucerit, printre altele, patru titluri de campion al Turciei, două Cupe ale Turciei, Cupa UEFA și Supercupa Europei.

În total, fostul internațional român a disputat 189 de meciuri oficiale pentru club și a marcat 73 de goluri.

Cea mai importantă performanță europeană a venit în sezonul 1999/2000, când Galatasaray a câștigat Cupa UEFA după finala cu Arsenal, decisă la loviturile de departajare. În același an, formația turcă a cucerit și Supercupa Europei.

Hagi a revenit ulterior la Galatasaray ca antrenor, având două mandate: martie 2004 – iunie 2005 și octombrie 2010 – martie 2011. În primul mandat, el a câștigat Cupa Turciei în 2005, după ce Galatasaray a învins-o pe Fenerbahçe cu 5-1 în finală.

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