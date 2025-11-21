Hagi, între două inimi: România și Turcia, un duel decisiv

Provocat să comenteze viitoarea partidă de la Istanbul, programată pe 26 martie 2026, Gheorghe Hagi, legenda fotbalului românesc a oferit un răspuns memorabil: „Îmi voi face un tricou special, cu stema României în dreptul inimii și sigla Turciei pe partea dreaptă”.

Această declarație simbolizează perfect dualitatea sentimentelor sale. Pe de o parte, este atașamentul necondiționat pentru naționala României. Iar pe de altă parte, recunoștința imensă pentru Turcia, unde a atins apogeul carierei alături de Galatasaray.

Hagi: Turcia, adversar greu în cursa pentru calificare

Trecând la o analiză tehnică, Hagi a subliniat că Turcia reprezintă un obstacol major în drumul „tricolorilor” spre turneul final. Dealtfel el o consideră „poate cea mai în formă echipă de pe continent”. Opinia sa este susținută și de Adrian Iencsi, care a adăugat că naționala turcă beneficiază de un antrenor cu vastă experiență și de un grup de jucători foarte omogen.

„Va fi un duel intens, așteptat de toată lumea”, a afirmat Iencsi, precizând că România va trebui să demonstreze maturitate și calitate tehnică pentru a spera la victorie.

Șansa istorică a unei noi generații

Sub îndrumarea selecționerului Mircea Lucescu, echipa națională se pregătește intens pentru acest moment crucial. Deși parcursul recent a fost marcat de fluctuații, un succes la Istanbul ar putea reprezenta un punct de cotitură în procesul de reconstrucție al echipei.

Conform datelor FRF, România nu s-a mai calificat la un Campionat Mondial din 1998, iar acest baraj reprezintă o oportunitate uriașă de a pune capăt unei așteptări de aproape trei decenii. Hagi a lansat și un apel către suporteri: „Prezența fanilor la Istanbul va fi esențială. Avem nevoie de sprijinul lor necondiționat”.

În final, meciul dintre România și Turcia este mai mult decât o simplă competiție sportivă. Este o confruntare încărcată de istorie și emoție, personificată de un om iubit în egală măsură de ambele popoare. Suporterii anticipează deja o partidă de neuitat, al cărei rezultat poate modela viitorul fotbalului românesc.