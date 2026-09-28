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România-Bosnia și Herțegovina. Hagi a anunțat lotul pentru meciul de luni

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lotul de 23 de jucători pentru meciul de luni seara, România-Bosnia și Herțegovina, din Liga Națiunilor.
România-Bosnia și Herțegovina. Hagi a anunțat lotul pentru meciul de luni
Foto: Facebook/ Echipa Națională de fotbal a României
Cosmin Pirv
28 sept. 2026, 09:37, Sport
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Hagi a anunțat luni dimineața lista jucătorilor pe care va miza în partida cu Bosnia și Herțegovina.

Este vorba despre Ionuț Radu, Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Tudor Băluță, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Louis Munteanu, Nicolae Stanciu, Daniel Bîrligea, Otto Hindrich, Valentin Mihăilă, Andrei Borza, Andrei Burcă, Valentin Cojocaru, Vladimir Screciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir și Lisav Eissat.

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin și Dennis Man au rămas în afara lotului pentru această partidă, deși au fost incluși de hagi în lotul pentru meciul cu Suedia.

România joacă luni, de la ora 21.45, pe Arena Națională, împotriva Bosniei și Herțegovinei, în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida se va disputa fără spectatori.

În primul meci din grupă, tricolorii au pierdut în deplasare, în fața Suediei, cu 2-1.

Gheorghe Hagi a declarat, în urma meciului dintre România și Suedia din Liga Națiunilor, că trebuie analizate atât lucrurile bune cât și cele mai puțin bune, însă le-a transmis „tricolorilor” să țină „capul sus”.

El a fost întrebat ce gânduri are pentru următorul meci al naționalei, cu Bosnia şi Herţegovina.

Gheorghe Hagi a spus că îi pare rău că meciul se va juca fără spectatori, deoarece publicul contează foarte mult.

„Ne pare rău că, pentru că ați văzut cât contează publicul. Dar suntem acasă și probabil o să încercăm să câștigăm”, a conchis selecționerul.

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