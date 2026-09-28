România-Bosnia și Herțegovina. Hagi a anunțat lotul pentru meciul de luni

Hagi a anunțat luni dimineața lista jucătorilor pe care va miza în partida cu Bosnia și Herțegovina.

Este vorba despre Ionuț Radu, Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Tudor Băluță, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Louis Munteanu, Nicolae Stanciu, Daniel Bîrligea, Otto Hindrich, Valentin Mihăilă, Andrei Borza, Andrei Burcă, Valentin Cojocaru, Vladimir Screciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir și Lisav Eissat.

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin și Dennis Man au rămas în afara lotului pentru această partidă, deși au fost incluși de hagi în lotul pentru meciul cu Suedia.

România joacă luni, de la ora 21.45, pe Arena Națională, împotriva Bosniei și Herțegovinei, în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida se va disputa fără spectatori.

În primul meci din grupă, tricolorii au pierdut în deplasare, în fața Suediei, cu 2-1.

Gheorghe Hagi a declarat, în urma meciului dintre România și Suedia din Liga Națiunilor, că trebuie analizate atât lucrurile bune cât și cele mai puțin bune, însă le-a transmis „tricolorilor” să țină „capul sus”.