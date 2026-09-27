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Alcaraz a rămas pe bancă. Zverev a terminat treaba pentru Europa

Alexander Zverev l-a învins pe Learner Tien și a adus Europei victoria în Laver Cup, cu 13-5, la Londra, după un an cu titluri la Roland Garros și US Open.
Alcaraz a rămas pe bancă. Zverev a terminat treaba pentru Europa
Andreea Tobias
27 sept. 2026, 19:54, Sport
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Alexander Zverev, câștigătorul Roland Garros și US Open din acest an, a adus Europei victoria în Laver Cup.

Germanul l-a învins duminică, la Londra, pe Learner Tien cu 7-6 (3), 6-3, potrivit agenției AP. Succesul a stabilit scorul final de 13-5 în favoarea Europei.

Zverev a revenit astfel după o zi dificilă. Sâmbătă, seria sa de nouă victorii consecutive la simplu fusese întreruptă de Alex de Minaur.

Tien, locul 13 mondial, îl învinsese sâmbătă pe Flavio Cobolli, la debutul său în competiție.

Mai devreme, duminică, Cobolli și Jakub Mensik au mărit avantajul Europei la dublu. Ei i-au învins pe De Minaur și Taylor Fritz cu 7-5, 6-3.

Victoria lui Zverev a decis competiția cu trei meciuri înainte de final. Astfel, Carlos Alcaraz nu a mai jucat al treilea meci al zilei, cu De Minaur.

Alcaraz câștigase vineri un meci de dublu alături de Mensik și sâmbătă un meci de simplu cu Fritz.

Echipa Mondială se impusese anul trecut, la San Francisco. Europa a câștigat acum șase dintre cele nouă ediții ale competiției, organizată după modelul Ryder Cup.

Victoriile valorează un punct vineri, două sâmbătă și trei duminică. Prima echipă care ajunge la 13 puncte câștigă trofeul.

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