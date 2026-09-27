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Arena Națională va fi goală la România – Bosnia. De această dată, nici copiii nu pot intra

Naționala României va disputa fără spectatori partida cu Bosnia și Herțegovina, programată luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în etapa a doua a Grupei B4 din Liga Națiunilor.
Arena Națională va fi goală la România – Bosnia. De această dată, nici copiii nu pot intra
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Dobre
Oana Antipa
27 sept. 2026, 17:50, Sport
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Tribunele celui mai mare stadion al țării vor rămâne complet goale în urma unei decizii a Comisiei de Disciplină a UEFA. Restricția este una totală: spre deosebire de alte partide în care România a evoluat cu porțile închise, de această dată nici copiii nu vor putea asista la meci.

România, fără sprijinul publicului în tentativa de a obține primele puncte

Absența spectatorilor intervine într-un moment important pentru tricolori, care încearcă să obțină primele puncte din actuala ediție a Ligii Națiunilor.

România a început campania cu o înfrângere, 1-2 în deplasarea cu Suedia, în timp ce Bosnia și Herțegovina a remizat, scor 0-0, pe terenul Poloniei.

Cele patru formații alcătuiesc Grupa B4, astfel că partida de luni reprezintă pentru naționala României prima ocazie de a puncta în clasament, însă selecționata va trebui să o facă fără susținerea publicului de pe Arena Națională.

Sancțiunea vine după incidentele de la România – Kosovo din 2024

Meciul cu porțile închise este consecința sancțiunii dictate de UEFA după partida România – Kosovo, disputată pe Arena Națională în 15 noiembrie 2024, în Liga Națiunilor. Jocul nu a mai fost reluat după ce fotbaliștii kosovari au părăsit terenul în prelungiri, iar UEFA a acordat ulterior României victoria cu 3-0, considerând Kosovo responsabil pentru abandonarea partidei.

În același timp, Federația Română de Fotbal a primit mai multe sancțiuni pentru incidentele din tribune, amenzile însumând 128.000 de euro. Cea mai severă pedeapsă a fost o amendă de 50.000 de euro și obligația ca România să dispute următorul meci de pe teren propriu dintr-o competiție UEFA fără spectatori, sancțiune aplicată pentru comportamentul discriminatoriu al suporterilor, UEFA invocând scandări xenofobe.

Pedeapsa nu a fost executată în preliminariile Cupei Mondiale, acestea fiind organizate sub egida FIFA, astfel că interdicția se aplică acum, la revenirea naționalei într-o competiție UEFA. În consecință, partida cu Bosnia și Herțegovina din Liga Națiunilor se va disputa cu tribunele Arenei Naționale închise.

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