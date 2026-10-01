Zverev și Alcaraz încep cu victorii la turneele ATP 500 din Asia. Germanul continuă cursa spre locul 1 mondial

Zverev l-a învins pe britanicul Cameron Norrie cu 7-6 (1), 6-4, într-o oră și 48 de minute, și a ajuns la opt victorii consecutive în turneele de simplu. Germanul și-a păstrat totodată bilanțul perfect în confruntările directe cu Norrie, 9-0.

Campion la US Open în septembrie, Zverev încearcă să recupereze teren față de liderul mondial Jannik Sinner în ultimele turnee importante ale sezonului. Sinner nu participă la Beijing și nu își poate apăra punctele obținute anul trecut, în timp ce Zverev a ajuns în 2025 până în sferturile de finală, astfel că germanul are mai multe puncte disponibile în această perioadă.

Zverev are în acest sezon și cele mai multe victorii pe hard la nivel de circuit, 28, una mai mult decât Daniil Medvedev. El a câștigat, de asemenea, 47 dintre ultimele 48 de meciuri disputate împotriva unor adversari stângaci, potrivit datelor ATP.

Germanul îl va întâlni în turul al doilea de la Beijing pe chinezul Shang Juncheng.

Alcaraz, victorie cu emoții la Tokyo

La Tokyo, Carlos Alcaraz, cap de serie numărul 1 și campionul en-titre, a trecut de americanul Alex Michelsen cu 7-6 (1), 4-6, 6-1, într-o partidă care a durat două ore și 31 de minute. Spaniolul a cedat de cinci ori serviciul, dar a ridicat nivelul jocului în setul decisiv și a închis meciul după trei seturi.

Alcaraz a explicat că adaptarea la condițiile de la Tokyo a fost dificilă după ce, din cauza ploii, nu a putut să se antreneze în aer liber înaintea meciului. Spaniolul venea după Laver Cup, unde evoluase pe teren acoperit.

„A fost dificil să îmi adaptez jocul. Nu am putut să mă antrenez afară până în această dimineață și nu mai jucasem puncte în aer liber de mult timp. Mingea se simte diferit, iar terenul este mai lent decât la interior”, a spus Alcaraz, după meci.

Succesul a fost primul al lui Alcaraz împotriva lui Michelsen, îmbunătățindu-și bilanțul la Tokyo la 6-0. Campionul ediției precedente îl va întâlni în turul al doilea pe italianul Matteo Arnaldi.

Cele două turnee ATP 500 se desfășoară în paralel, în cadrul „sezonului asiatic”.