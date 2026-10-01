Prima pagină » Sport » Nu e Alcaraz sau Sinner. Jucătorul care poate ajunge numărul 1 mondial după turneele din Asia

Nu e Alcaraz sau Sinner. Jucătorul care poate ajunge numărul 1 mondial după turneele din Asia

Alexander Zverev se apropie de primul loc în clasamentul ATP și poate deveni lider mondial în această toamnă. Germanul beneficiază de absența lui Jannik Sinner de la Beijing și are șansa de a reduce semnificativ diferența față de italian în turneele asiatice.
Nu e Alcaraz sau Sinner. Jucătorul care poate ajunge numărul 1 mondial după turneele din Asia
Jannik Sinner, la US Open 2025. Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
01 oct. 2026, 07:55, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Zverev are 9.630 de puncte în clasamentul ATP, cu 1.370 mai puține decât liderul Jannik Sinner, care are 11.000 de puncte. Carlos Alcaraz ocupă locul al treilea, cu 5.060 de puncte.

Germanul, cap de serie numărul 1 la China Open de la Beijing, are 56 de victorii în acest sezon, cele mai multe din circuit. Un parcurs bun în capitala Chinei i-ar permite să se apropie și mai mult de Sinner.

Zverev poate ajunge numărul 1 mondial chiar după Rolex Shanghai Masters, în funcție de rezultatele celor doi jucători. Potrivit scenariului prezentat de ATP, germanul ar avea nevoie de un parcurs foarte bun în cele două turnee asiatice, în timp ce Sinner ar trebui să piardă puncte importante la Shanghai.

„Cred că este un obiectiv pentru oricine”, a spus Zverev despre locul 1 mondial, în cadrul conferinței de presă de dinaintea turneului de la Beijing.

„Cred că la începutul sezonului toată lumea se aștepta ca lupta să fie între Carlos și Jannik, așa că sunt foarte încântat că fac parte din această discuție”, a mai spus germanul în vârstă de 29 de ani.

Carlos Alcaraz intră joi în teren la turneul de la Tokyo, unde încearcă să își apere titlul. Spaniolul îl va întâlni pe Alex Michelsen, sfert-finalist la US Open.

Jannik Sinner s-a retras de la turneul de la Beijing din cauza unei accidentări la genunchiul drept. Italianul urmează să decidă dacă va participa la Masters 1000 de la Shanghai.

Clasamentul ATP
1. Jannik Sinner – 11.000 de puncte
2. Alexander Zverev – 9.630
3. Carlos Alcaraz – 5.060.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
GSP.ro
SURSE | Vicepreședintele USR Dâmbovița Alexandru Munteanu a fost reținut de DIICOT în dosarul încălcării embargoului impus Belarusului de către UE
Gandul
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Cancan
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
De ce mulți români pun folie cu bule pe geamuri când vine frigul. Poate ajuta la păstrarea căldurii?
CSID
2026: Cât costă noua rovinietă pentru mașinile vechi. Prețuri mai mici pentru vehiculele electrice și Euro VI
Promotor