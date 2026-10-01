Nu e Alcaraz sau Sinner. Jucătorul care poate ajunge numărul 1 mondial după turneele din Asia

Zverev are 9.630 de puncte în clasamentul ATP, cu 1.370 mai puține decât liderul Jannik Sinner, care are 11.000 de puncte. Carlos Alcaraz ocupă locul al treilea, cu 5.060 de puncte.

Germanul, cap de serie numărul 1 la China Open de la Beijing, are 56 de victorii în acest sezon, cele mai multe din circuit. Un parcurs bun în capitala Chinei i-ar permite să se apropie și mai mult de Sinner.

Zverev poate ajunge numărul 1 mondial chiar după Rolex Shanghai Masters, în funcție de rezultatele celor doi jucători. Potrivit scenariului prezentat de ATP, germanul ar avea nevoie de un parcurs foarte bun în cele două turnee asiatice, în timp ce Sinner ar trebui să piardă puncte importante la Shanghai.

„Cred că este un obiectiv pentru oricine”, a spus Zverev despre locul 1 mondial, în cadrul conferinței de presă de dinaintea turneului de la Beijing.

„Cred că la începutul sezonului toată lumea se aștepta ca lupta să fie între Carlos și Jannik, așa că sunt foarte încântat că fac parte din această discuție”, a mai spus germanul în vârstă de 29 de ani.

Carlos Alcaraz intră joi în teren la turneul de la Tokyo, unde încearcă să își apere titlul. Spaniolul îl va întâlni pe Alex Michelsen, sfert-finalist la US Open.

Jannik Sinner s-a retras de la turneul de la Beijing din cauza unei accidentări la genunchiul drept. Italianul urmează să decidă dacă va participa la Masters 1000 de la Shanghai.

Clasamentul ATP

1. Jannik Sinner – 11.000 de puncte

2. Alexander Zverev – 9.630

3. Carlos Alcaraz – 5.060.