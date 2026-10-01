„A fost rușinos”. Căpitanul lui U-BT Cluj-Napoca după înfrângerea drastică de la Roma

Gazdele au început partida în forță și s-au desprins rapid, conducând pe U-BT Cluj-Napoca cu 17-2. Campioana României a avut mari probleme la recuperare și în apărare, în timp ce Roma a fost eficientă de la distanță.

După primul sfert, italienii aveau deja un avantaj de 16 puncte, 34-18, iar diferența a continuat să crească în sfertul secund. Roma a intrat la pauză cu 55-30, după ce a înscris de opt ori de la trei puncte și a dominat clar lupta la recuperare.

U-BT nu a reușit să schimbe imaginea nici după pauză. În primele cinci minute ale sfertului al treilea, clujenii au înscris doar trei puncte, în timp ce Roma a marcat 15. Diferența a trecut apoi de 40 de puncte, iar partida era practic decisă înaintea ultimului sfert.

Clujenii au mai redus din handicap în ultimele minute, însă nu au putut evita una dintre cele mai severe înfrângeri ale echipei în competițiile europene.

Patrick Richard: „A fost rușinos”

Patrick Richard a avut un discurs extrem de dur după meci.

„A fost rușinos. Nu sunt prea multe de spus. Am jucat slab din toate punctele de vedere, atât în prima repriză, cât și în a doua, atât în atac, cât și în apărare. Nimic nu ne-a ieșit”, a declarat căpitanul U-BT Cluj-Napoca.

Antrenorul Mihai Silvășan și-a cerut scuze suporterilor care au făcut deplasarea în Italia și a recunoscut că echipa trebuie să lucreze inclusiv la partea mentală după acest debut.

„Pentru noi, a fost una dintre acele seri în care nimic nu a mers. Începând cu prima aruncare ratată și continuând cu aruncările deschise de trei puncte, ratările din apropierea coșului și mingile pierdute, totul a mers prost”, a spus Silvășan.

U-BT Cluj-Napoca începe astfel sezonul european cu un eșec sever, într-o grupă în care fiecare meci va avea o importanță ridicată.

Următorul meci al campionaei României este programat sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 18.00, în deplasare la BC Vienna, în Liga Adriatică.