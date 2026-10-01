Prima pagină » Sport » „A fost rușinos”. Căpitanul lui U-BT Cluj-Napoca după înfrângerea drastică de la Roma

„A fost rușinos”. Căpitanul lui U-BT Cluj-Napoca după înfrângerea drastică de la Roma

U-BT Cluj-Napoca a început cu o înfrângere categorică noul sezon din EuroCup, fiind învinsă miercuri seară, în deplasare, de Maxima Roma, cu 89-55. Italienii au dominat partida de la început până la final, iar campioana României a avut o evoluție pe care căpitanul Patrick Richard a catalogat-o drept „rușinoasă”.
„A fost rușinos”. Căpitanul lui U-BT Cluj-Napoca după înfrângerea drastică de la Roma
Cosmin Pirv
01 oct. 2026, 07:15, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gazdele au început partida în forță și s-au desprins rapid, conducând pe U-BT Cluj-Napoca cu 17-2. Campioana României a avut mari probleme la recuperare și în apărare, în timp ce Roma a fost eficientă de la distanță.

După primul sfert, italienii aveau deja un avantaj de 16 puncte, 34-18, iar diferența a continuat să crească în sfertul secund. Roma a intrat la pauză cu 55-30, după ce a înscris de opt ori de la trei puncte și a dominat clar lupta la recuperare.

U-BT nu a reușit să schimbe imaginea nici după pauză. În primele cinci minute ale sfertului al treilea, clujenii au înscris doar trei puncte, în timp ce Roma a marcat 15. Diferența a trecut apoi de 40 de puncte, iar partida era practic decisă înaintea ultimului sfert.

Clujenii au mai redus din handicap în ultimele minute, însă nu au putut evita una dintre cele mai severe înfrângeri ale echipei în competițiile europene.

Patrick Richard: „A fost rușinos”

Patrick Richard a avut un discurs extrem de dur după meci.

„A fost rușinos. Nu sunt prea multe de spus. Am jucat slab din toate punctele de vedere, atât în prima repriză, cât și în a doua, atât în atac, cât și în apărare. Nimic nu ne-a ieșit”, a declarat căpitanul U-BT Cluj-Napoca.

Antrenorul Mihai Silvășan și-a cerut scuze suporterilor care au făcut deplasarea în Italia și a recunoscut că echipa trebuie să lucreze inclusiv la partea mentală după acest debut.

„Pentru noi, a fost una dintre acele seri în care nimic nu a mers. Începând cu prima aruncare ratată și continuând cu aruncările deschise de trei puncte, ratările din apropierea coșului și mingile pierdute, totul a mers prost”, a spus Silvășan.

U-BT Cluj-Napoca începe astfel sezonul european cu un eșec sever, într-o grupă în care fiecare meci va avea o importanță ridicată.

Următorul meci al campionaei României este programat sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 18.00, în deplasare la BC Vienna, în Liga Adriatică.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Diagnostic teribil: „Românii s-au înrăit de tot! Pe vremea lui Ceașcă, erau oameni extraordinari, paroliști, sufletiști! Dar știți ce văd acum?”
GSP.ro
SURSE | Vicepreședintele USR Dâmbovița Alexandru Munteanu a fost reținut de DIICOT în dosarul încălcării embargoului impus Belarusului de către UE
Gandul
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Cancan
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
De ce mulți români pun folie cu bule pe geamuri când vine frigul. Poate ajuta la păstrarea căldurii?
CSID
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Promotor