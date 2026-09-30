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Laporta dezvăluie cum a încercat Barcelona să-l transfere pe starul lui Chivu de la Inter

Președintele Barcelonei, Joan Laporta, a dezvăluit că gruparea catalană a încercat în august să-l transfere pe Lautaro Martínez, atacantul și căpitanul lui Inter, echipă pregătită de Cristian Chivu, însă tentativa a fost oprită imediat de președintele clubului italian, Giuseppe Marotta.
Laporta dezvăluie cum a încercat Barcelona să-l transfere pe starul lui Chivu de la Inter
Photo: Hepta - LaPresse via ZUMA Press/dpa
Petre Apostol
30 sept. 2026, 17:41, Sport
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„Într-o zi l-am sunat pe Beppe Marotta, doar eu și el, fără intermediari. I-am spus că mi-ar face plăcere să-l am pe Lautaro în echipa mea și că îl admir foarte mult. Dar nici măcar nu m-a lăsat să termin. Mi-a spus clar că jucătorul nu era de vânzare”, a povestit Laporta într-un interviu acordat cotidianului italian Corriere dello Sport, publicat miercuri.

Președintele Barcelonei a explicat că Lautaro fusese principala țintă a clubului pentru postul de atacant în perioada de mercato din vară.

„De ce Lautaro? Simplu, pentru că este un jucător excelent”, a afirmat Laporta.

Marotta nu a lăsat însă loc pentru negocieri. Laporta a precizat că a respectat poziția lui Marotta și că relația de încredere dintre cei doi a făcut ca Barcelona să nu insiste.

Chivu anunța încă din august că vrea să-l păstreze

Interesul Barcelonei pentru Lautaro devenise public încă din august.

Antrenorul român Cristian Chivu a avut atunci un mesaj clar despre posibilitatea ca atacantul să părăsească echipa.

„Îl păstrăm pentru că reprezintă ceea ce am fost și ceea ce vrem să fim”, declara atunci Chivu. Tehnicianul a adăugat că, deși vor exista permanent zvonuri în cazul unui jucător de asemenea nivel, crede că Lautaro „va rămâne mult timp” la Inter.

În august, Marotta a întărit la rândul său poziția clubului, afirmând că Lautaro nu va fi cedat și că o eventuală plecare „nici nu intră în discuție”.

Lautaro, în vârstă de 29 de ani, este căpitanul lui Inter și unul dintre principalii marcatori ai campioanei Italiei. După patru meciuri disputate în actuala ediție de campionat, argentinianul are 4 goluri marcate, fiind al doilea din Serie A în clasamentul golgheterilor.

Contractul său cu gruparea milaneză este valabil până în 2029.

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