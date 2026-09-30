Noul stadion din Târgoviște ar putea găzdui competiții internaționale de atletism începând din 2027

Președintele FRA, Constantina Diță, și președintele Comisiei de Competiții, Costel Grasu, au vizitat miercuri stadionul din Târgoviște, ale cărui lucrări se apropie de finalizare.

Potrivit federației, reprezentanții forului național au discutat cu autoritățile locale și constructorii despre utilizarea noii infrastructuri.

Stadionul urmează să fie dat în folosință la începutul anului 2027 și este cea mai recentă arenă construită în România care beneficiază de o pistă de atletism la standarde competiționale internaționale, precizează FRA.

„În cadrul vizitei au avut loc discuții cu reprezentanții autorităților locale și ai echipei de construcție privind posibilitatea organizării unor competiții de atletism pe noul stadion în sezonul în aer liber din 2027. Perspectivele sunt încurajatoare: există deschidere pentru sprijinirea Federației Române de Atletism în acest demers, iar noua infrastructură oferă condițiile necesare desfășurării competițiilor la standarde internaționale”, mai transmite FRA.

Dâmbovița Arena are o capacitate de 12.402 locuri și este concepută ca o arenă multifuncțională, pentru fotbal, atletism și evenimente, reprezentând o investiție de peste 270 de milioane de lei.

Proiectul este derulat prin Compania Națională de Investiții și include o pistă sintetică de atletism, teren de antrenament, spații pentru sportivi și mass-media, precum și aproximativ 1.600 de locuri de parcare. Lucrările, începute în noiembrie 2023, au intrat în etapa finală în 2026.