Pep Guardiola, mesaj de susținere pentru Manchester City după verdictul privind încălcarea regulamentului financiar

„Vreau ca fiecare suporter al lui Manchester City din întreaga lume să știe că sunt aici, mai mult ca niciodată”, a scris Pep Guardiola într-un mesaj publicat miercuri pe rețelele de socializare.

Fostul tehnician al lui City a ținut să precizeze că își menține sprijinul pentru întreaga structură a clubului, menționându-l inclusiv pe actualul antrenor, Enzo Maresca, fostul său secund în sezonul 2022/23, când echipa a cucerit tripla.

„Sunt și am fost întotdeauna alături de clubul meu, de proprietar, de președintele Khaldoon Al Mubarak, de Ferran (n.r.: directorul executiv Ferran Soriano), de jucători, de staff, de Enzo și de voi, suporterii noștri extraordinari”, a transmis Guardiola.

Spaniolul a insistat asupra faptului că sprijinul său pentru Manchester City nu s-a schimbat după plecarea de la echipă.

„Să fie foarte clar: vom trece împreună peste această perioadă. Vă iubesc pe toți”, a adăugat Guardiola.

Manchester City, vizat de o amplă anchetă privind încălcările financiare

Mesajul vine la o zi după publicarea deciziei comisiei independente a Premier League, care a constatat că Manchester City a încălcat toate acuzațiile referitoare la încălcări grave ale regulilor financiare în perioada dintre sezoanele 2009/10 și 2017/18, precum și majoritatea acuzațiilor privind lipsa de cooperare cu ancheta ligii.

Potrivit concluziilor comisiei, clubul ar fi folosit contracte comerciale fictive sau care nu reflectau înțelegerea reală dintre părți, ceea ce ar fi permis majorarea artificială a veniturilor și reducerea costurilor cu mai mult de 900 de milioane de lire sterline. Comisia a mai stabilit că Manchester City a prezentat informații financiare inexacte și nu a respectat limitele de cheltuieli ale Premier League și UEFA.

Comisia a stabilit că Manchester City a încălcat, de asemenea, în timpul anchetei, trei dintre cele patru acuzații privind obligația de cooperare și bună-credință față de Premier League.

Manchester City a respins concluziile și a anunțat că va contesta decizia. Premier League a precizat că sancțiunea care va fi aplicată pentru încălcările constatate va fi stabilită într-o procedură separată. Clubul are termen până vineri, 2 octombrie, pentru a face apel.

Guardiola a condus Manchester City din 2016 până în vara lui 2026 și a câștigat, între altele, șase titluri de campion al Angliei și Liga Campionilor. La plecarea sa, postul de manager a fost preluat de Enzo Maresca.